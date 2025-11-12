Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
В 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Такие цифры на заседании президиума Госсовета республики озвучил министр... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T21:34
2025-11-12T21:01
крым
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
денис кратюк
сады
сады крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Такие цифры на заседании президиума Госсовета республики озвучил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, виноград – это сельскохозяйственный драйвер Крыма, который "тащит" всю отрасль. Хороший импульс виноградарству дали западные санкции, убежден Кратюк.При этом, добавил Кратюк, интерес к орехоплодным культурам у аграриев снижается, так как эти культуры очень долго растут, прежде чем начать плодоносить. Яблони же дают урожай на первый год, персик - на второй-третий."Никакое хозяйство не может себе позволить семь лет ухаживать за деревом и потом только получать первый урожай. Мы будем их видеть в объеме посадки, но уже не таким большим как в прошлые пять лет", - сказал Кратюк.Министр добавил, что всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.В сентябре в одном из хозяйств в Симферопольском районе Крыма для уборки миндаля приехали комбайны из Калифорнии, а также консультанты из Турции, Португалии, Италии. Тогда министр сельского хозяйства Крыма отметил, что Крым является перспективным регионом для ореховодства. И выращивать орехи вполне можно не только в приморских районах, но и в центральных.Ранее Кратюк заявлял, что площадь миндальных растений в Крыму растет из года в год на 300 гектаров. Площадь уже плодоносящих растений превысила более 3,5-4 тысяч. Еще много миндальных садов в закладке.
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников

Виноград в 2025 году стал лидирующей по посадкам культурой в Крыму - минсельхоз

21:34 12.11.2025
 
© Правительство РоссииОсень в Крыму
Осень в Крыму
© Правительство России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Такие цифры на заседании президиума Госсовета республики озвучил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По его словам, виноград – это сельскохозяйственный драйвер Крыма, который "тащит" всю отрасль. Хороший импульс виноградарству дали западные санкции, убежден Кратюк.

"Из названных 700 гектаров садов основной долей являются косточковые и семечковые сады. Это яблони, персик, слива", – сказал министр.

При этом, добавил Кратюк, интерес к орехоплодным культурам у аграриев снижается, так как эти культуры очень долго растут, прежде чем начать плодоносить. Яблони же дают урожай на первый год, персик - на второй-третий.
"Никакое хозяйство не может себе позволить семь лет ухаживать за деревом и потом только получать первый урожай. Мы будем их видеть в объеме посадки, но уже не таким большим как в прошлые пять лет", - сказал Кратюк.
Министр добавил, что всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.
В сентябре в одном из хозяйств в Симферопольском районе Крыма для уборки миндаля приехали комбайны из Калифорнии, а также консультанты из Турции, Португалии, Италии. Тогда министр сельского хозяйства Крыма отметил, что Крым является перспективным регионом для ореховодства. И выращивать орехи вполне можно не только в приморских районах, но и в центральных.
Ранее Кратюк заявлял, что площадь миндальных растений в Крыму растет из года в год на 300 гектаров. Площадь уже плодоносящих растений превысила более 3,5-4 тысяч. Еще много миндальных садов в закладке.
