В Керчи планируют реконструировать морской терминал "Камыш-Бурун"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В морском порту Керчи реконструируют терминал "Камыш-Бурун". До 2030 года планируют построить новую и обновить старую инфраструктуру. Об этом сказано на официальной странице Росморречфлота.Соглашение о реконструкции подписали на XIX Международном форуме и выставке "Транспорт России" гендиректор "Росморпорт" Сергей Пылин и и.о. директора "Керченского морского торгового порта" Алексей Чередниченко.Концепцию проекта и будущее назначение модернизированного терминала предстоит определить Керченскому морскому торговому порту, выступающему инвестором проекта, уточнили специалисты."Росморпорт" окажет содействие при обеспечении безопасности мореплавания в районе строительства объекта и при необходимости проведет дноуглубительные работы. По расчетам специалистов, реконструкция терминала позволит значительно увеличить мощность порта, количество судозаходов, а также создать новые рабочие места.Также в среду стало известно, что грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севморзавод будет работать и развиваться - РазвожаевКерченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледоколаНезамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту

