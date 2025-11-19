https://crimea.ria.ru/20251119/v-portu-mariupolya-sozdadut-punkt-propuska-cherez-granitsu-rossii-1151019759.html

В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов."Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн", - указали в кабмине.Основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и грузы в упаковке. Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом

