В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики.
19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов."Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн", - указали в кабмине.Основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и грузы в упаковке. Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Установить в морском порту Мариуполь (Донецкая Народная Республика) морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов.
"Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн", - указали в кабмине.
Основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и грузы в упаковке. Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.
