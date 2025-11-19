Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025
В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России
Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T09:27
2025-11-19T09:27
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
мариупольский морской торговый порт
правительство россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130675358_0:535:854:1015_1920x0_80_0_0_cc3e10a1baa1cb6546e73ee38ac043c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов."Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн", - указали в кабмине.Основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и грузы в упаковке. Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
мариуполь, донецкая народная республика (днр), мариупольский морской торговый порт, правительство россии, новости
В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России

В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой пункт пропуска через госграницу РФ – кабмин

09:27 19.11.2025
 
Порт Мариуполя
Порт Мариуполя
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Грузовой пункт пропуска через государственную границу России будет оборудован в морском порту Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Установить в морском порту Мариуполь (Донецкая Народная Республика) морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Как отметили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов.
"Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн", - указали в кабмине.
Основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и грузы в упаковке. Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.
