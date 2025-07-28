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Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом
Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом
Гвинея заинтересована в налаживании морского сообщения с Крымом, а также развитии сотрудничества с российскими полуостровом в научной, туристической и других... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T14:48
2025-07-28T14:48
крым
новости крыма
африка
иностранные послы
георгий мурадов
республика гвинея
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Гвинея заинтересована в налаживании морского сообщения с Крымом, а также развитии сотрудничества с российскими полуостровом в научной, туристической и других сферах. Об этом заявил посол республики в РФ Ньянкой Аба на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым и членами правительства республики.Аба также отметил, что рассчитывает на сотрудничество с крымским научным сообществом в вопросе восстановления океанографического института в Конакри – столице Гвинеи.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что Крым является самым географически близкими российским регионом к африканскому континенту.В Крым с официальным визитом прибыли чрезвычайные и полномочные послы Бурунди, Гвинеи и Чада в РФ. Целью визита является ознакомления с экономическим, промышленным и научным потенциалом региона, определение перспективных направлений сотрудничества. В понедельник дипломаты встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, африка, иностранные послы, георгий мурадов, республика гвинея, видео
Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом

Гвинея планирует наладить морское сообщение с Крымом – посол африканской республики

14:48 28.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Гвинея заинтересована в налаживании морского сообщения с Крымом, а также развитии сотрудничества с российскими полуостровом в научной, туристической и других сферах. Об этом заявил посол республики в РФ Ньянкой Аба на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым и членами правительства республики.
"Крым находится на берегу Черного моря. Очень важным было бы развивать сотрудничество нашей страны с Крымом в области морского сообщения", - сказал дипломат.
Аба также отметил, что рассчитывает на сотрудничество с крымским научным сообществом в вопросе восстановления океанографического института в Конакри – столице Гвинеи.
"Также важной задачей является формирование новых кадров. Мы хотим поддерживать отношения с Крымом почти во всех областях", - добавил посол.
Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что Крым является самым географически близкими российским регионом к африканскому континенту.
"Мы мечтаем о том, чтобы восстановить наши морские связи, в первую очередь торговые, с африканскими государствами. И Гвинея в данном случае является одним из приоритетных наших партнеров. Об этом мечтают и другие страны: Мавритания, Кот-д’Ивуар, Гана. Приходит время, когда нужно восстанавливать эти транспортные связи, и Крым в этом смысле может служить южными морскими воротами России", - сказал он.
В Крым с официальным визитом прибыли чрезвычайные и полномочные послы Бурунди, Гвинеи и Чада в РФ. Целью визита является ознакомления с экономическим, промышленным и научным потенциалом региона, определение перспективных направлений сотрудничества. В понедельник дипломаты встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
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КрымНовости КрымаАфрикаИностранные послыГеоргий МурадовРеспублика Гвинея
 
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