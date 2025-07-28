https://crimea.ria.ru/20250728/gvineya-zainteresovana-v-otkrytii-morskogo-soobscheniya-s-krymom--1148295367.html

Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом

Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом

Гвинея заинтересована в налаживании морского сообщения с Крымом, а также развитии сотрудничества с российскими полуостровом в научной, туристической и других... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T14:48

2025-07-28T14:48

2025-07-28T14:48

крым

новости крыма

африка

иностранные послы

георгий мурадов

республика гвинея

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Гвинея заинтересована в налаживании морского сообщения с Крымом, а также развитии сотрудничества с российскими полуостровом в научной, туристической и других сферах. Об этом заявил посол республики в РФ Ньянкой Аба на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым и членами правительства республики.Аба также отметил, что рассчитывает на сотрудничество с крымским научным сообществом в вопросе восстановления океанографического института в Конакри – столице Гвинеи.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что Крым является самым географически близкими российским регионом к африканскому континенту.В Крым с официальным визитом прибыли чрезвычайные и полномочные послы Бурунди, Гвинеи и Чада в РФ. Целью визита является ознакомления с экономическим, промышленным и научным потенциалом региона, определение перспективных направлений сотрудничества. В понедельник дипломаты встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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