https://crimea.ria.ru/20250923/nezamerzayuschaya-gavan-130-let-feodosiyskomu-morskomu-torgovomu-portu-1149645244.html
Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
Один из старейших и наиболее значимых портов Черноморского региона – Феодосийский морской торговый порт – отметил 130-летие со дня основания. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T14:20
2025-09-23T14:20
2025-09-23T14:15
феодосия
порты азовского-черноморского бассейна
феодосийский морской торговый порт
крым
черное море
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750585_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_587f5aad2283b6e4809b99b22f60eb44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Один из старейших и наиболее значимых портов Черноморского региона – Феодосийский морской торговый порт – отметил 130-летие со дня основания.На самом деле история морских перевозок в Феодосии насчитывает более двух тысяч лет и тесно связана с развитием торговли, экономики и культурной жизни региона. Сегодня порт сохраняет многовековые традиции и остается мощным грузовым центром. Его стратегическая роль заключается в обеспечении устойчивого грузопотока, что делает его не просто предприятием, а критически важным элементом всей экономической системы России.Главные характеристики самой глубоководной гавани Крыма – в справке РИА Новости Крым.Незамерзающий и самый глубоководный в КрымуРовно 140 лет назад – 1885 году – правительство России приняло решение о строительстве порта Феодосия. Морскую гавань в западной части незамерзающего Феодосийского залива начали строить в 1891-м, а завершили стройку в 1895-м."Направленность работы порта универсальна, дает возможность работать практически с любыми видами сухих грузов. Отсутствие ограничений по судоходству позволяет обрабатывать в том числе экспортно-импортные грузы", – пояснили РИА Новости Крым в Керченском филиале федерального "Научно-исследовательского и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс" ("НИКИМП"). Сегодня Феодосийский порт ходит в структуру "НИКИМП", являясь обособленным подразделением Керченского филиала.Люди и грузыКвалифицированные специалисты в области судовой обработки, логистики, инженерного обеспечения и безопасности – главное достояние порта. Сегодня на предприятии трудятся 240 человек, обеспечивающих бесперебойную работу всех служб.Все эти люди обслуживают задачи двух грузовых районов порта. Один предназначен для перегрузки сухих видов грузов, другой – нефти и нефтепродуктов. В целом же порт Феодосии способен обеспечивать перевалку генеральных, навалочных, тарно-штучных и зерновых грузов. Для того, чтобы повысить эффективность работ в порту проводят модернизацию."С момента нахождения порта в федеральной собственности был проведен ряд мероприятий, направленных на оживление и нормальное функционирование комплекса", – констатировали в "НИКИМП".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветра и люди: что происходит с главным крымским портомВ Крыму оценили инициативу по замене "ветхого флота" до 2030 годаЭкспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
феодосия
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750585_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5916d4ddbe164c93fee5e71966c6320b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, порты азовского-черноморского бассейна, феодосийский морской торговый порт, крым, черное море, экономика крыма
Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
Феодосийский морской торговый порт отметил 130-летие – справка РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Один из старейших и наиболее значимых портов Черноморского региона – Феодосийский морской торговый порт – отметил 130-летие со дня основания.
На самом деле история морских перевозок в Феодосии насчитывает более двух тысяч лет и тесно связана с развитием торговли, экономики и культурной жизни региона. Сегодня порт сохраняет многовековые традиции и остается мощным грузовым центром. Его стратегическая роль заключается в обеспечении устойчивого грузопотока, что делает его не просто предприятием, а критически важным элементом всей экономической системы России.
Главные характеристики самой глубоководной гавани Крыма – в справке РИА Новости Крым
.
Незамерзающий и самый глубоководный в Крыму
Ровно 140 лет назад – 1885 году – правительство России приняло решение о строительстве порта Феодосия. Морскую гавань в западной части незамерзающего Феодосийского залива начали строить в 1891-м, а завершили стройку в 1895-м.
Сейчас порт занимает площадь более 10 гектаров. Необходимости в ледовой проводке судов нет, что делает его открытым для навигации круглый год – это преимущество теплого крымского климата. Порт не только старейший в Крыму, но и самый глубоководный – до 24 метров. Глубины у причалов достигают 12,5 метров.
"Направленность работы порта универсальна, дает возможность работать практически с любыми видами сухих грузов. Отсутствие ограничений по судоходству позволяет обрабатывать в том числе экспортно-импортные грузы", – пояснили РИА Новости Крым в Керченском филиале федерального "Научно-исследовательского и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс" ("НИКИМП"). Сегодня Феодосийский порт ходит в структуру "НИКИМП", являясь обособленным подразделением Керченского филиала.
Люди и грузы
Квалифицированные специалисты в области судовой обработки, логистики, инженерного обеспечения и безопасности – главное достояние порта. Сегодня на предприятии трудятся 240 человек, обеспечивающих бесперебойную работу всех служб.
"Средний возраст сотрудников – 40-45 лет, что говорит о сбалансированном сочетании опыта и энергии", – уточнили на предприятии.
Все эти люди обслуживают задачи двух грузовых районов порта. Один предназначен для перегрузки сухих видов грузов, другой – нефти и нефтепродуктов. В целом же порт Феодосии способен обеспечивать перевалку генеральных, навалочных, тарно-штучных и зерновых грузов. Для того, чтобы повысить эффективность работ в порту проводят модернизацию.
"С момента нахождения порта в федеральной собственности был проведен ряд мероприятий, направленных на оживление и нормальное функционирование комплекса", – констатировали в "НИКИМП".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: