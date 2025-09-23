https://crimea.ria.ru/20250923/nezamerzayuschaya-gavan-130-let-feodosiyskomu-morskomu-torgovomu-portu-1149645244.html

Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту

Один из старейших и наиболее значимых портов Черноморского региона – Феодосийский морской торговый порт – отметил 130-летие со дня основания. РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Один из старейших и наиболее значимых портов Черноморского региона – Феодосийский морской торговый порт – отметил 130-летие со дня основания.На самом деле история морских перевозок в Феодосии насчитывает более двух тысяч лет и тесно связана с развитием торговли, экономики и культурной жизни региона. Сегодня порт сохраняет многовековые традиции и остается мощным грузовым центром. Его стратегическая роль заключается в обеспечении устойчивого грузопотока, что делает его не просто предприятием, а критически важным элементом всей экономической системы России.Главные характеристики самой глубоководной гавани Крыма – в справке РИА Новости Крым.Незамерзающий и самый глубоководный в КрымуРовно 140 лет назад – 1885 году – правительство России приняло решение о строительстве порта Феодосия. Морскую гавань в западной части незамерзающего Феодосийского залива начали строить в 1891-м, а завершили стройку в 1895-м."Направленность работы порта универсальна, дает возможность работать практически с любыми видами сухих грузов. Отсутствие ограничений по судоходству позволяет обрабатывать в том числе экспортно-импортные грузы", – пояснили РИА Новости Крым в Керченском филиале федерального "Научно-исследовательского и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс" ("НИКИМП"). Сегодня Феодосийский порт ходит в структуру "НИКИМП", являясь обособленным подразделением Керченского филиала.Люди и грузыКвалифицированные специалисты в области судовой обработки, логистики, инженерного обеспечения и безопасности – главное достояние порта. Сегодня на предприятии трудятся 240 человек, обеспечивающих бесперебойную работу всех служб.Все эти люди обслуживают задачи двух грузовых районов порта. Один предназначен для перегрузки сухих видов грузов, другой – нефти и нефтепродуктов. В целом же порт Феодосии способен обеспечивать перевалку генеральных, навалочных, тарно-штучных и зерновых грузов. Для того, чтобы повысить эффективность работ в порту проводят модернизацию."С момента нахождения порта в федеральной собственности был проведен ряд мероприятий, направленных на оживление и нормальное функционирование комплекса", – констатировали в "НИКИМП".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветра и люди: что происходит с главным крымским портомВ Крыму оценили инициативу по замене "ветхого флота" до 2030 годаЭкспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж

