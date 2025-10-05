https://crimea.ria.ru/20251005/kerchenskaya-verf-mozhet-poluchit-zakaz-na-stroitelstvo-krupnogo-ledokola-1149977648.html
Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На заводе имени Бутомы в Керчи возможно "рождение" отечественного портового ледокола, важного для возрождения судостроения в России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика – Инфо" Борис Марцинкевич.По его словам, речь идет о первом в стране ледоколе, работающим как на дизеле, так и на сжиженном природном газе. Мощность 12-14 МВт и класс Icebreaker7 позволят ему передвигаться по льду толщиной до 1,5 метров. По мнению эксперта, первый заказ может носить разовый характер, однако перспективы у проекта большие.Он подчеркнул, что необходимость ледоколов есть не только в Арктике, но и в других регионах страны, где развиваются крупные портовые проекты."Спрос будет достаточно велик. Порт строится и на побережье Чукотки, а компания в Хабаровском крае на берегу Охотского моря уже заказала портовый ледокол в Китае. Нам нужно возвращать собственный опыт – конечно, на новом технологическом уровне", – сказал гость эфира.Марцинкевич выразил уверенность, что строительство ледокола в Керчи – логичный шаг, учитывая богатые традиции крымского судостроения.И добавил, что развитие судостроения – важная задача, ведь Россия – это страна трех океанов, двенадцати морей и бесчисленных рек. Стране нужен свой флот – морской и речной, подытожил эксперт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, а приоритетное направление – наращивание группировки атомных ледоколов.
Строительство ледокола в Керчи подтвердит судостроительный потенциал Крыма – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.
На заводе имени Бутомы в Керчи возможно "рождение" отечественного портового ледокола, важного для возрождения судостроения в России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика – Инфо" Борис Марцинкевич.
По его словам, речь идет о первом в стране ледоколе, работающим как на дизеле, так и на сжиженном природном газе. Мощность 12-14 МВт и класс Icebreaker7 позволят ему передвигаться по льду толщиной до 1,5 метров. По мнению эксперта, первый заказ может носить разовый характер, однако перспективы у проекта большие.
"Портовый ледокол – это корабль, который Россия делала и раньше. Такие суда строились в Санкт-Петербурге, но комплектовались в основном европейским оборудованием, что сейчас невозможно", – отметил Марцинкевич.
Он подчеркнул, что необходимость ледоколов есть не только в Арктике, но и в других регионах страны, где развиваются крупные портовые проекты.
"Спрос будет достаточно велик. Порт строится и на побережье Чукотки, а компания в Хабаровском крае на берегу Охотского моря уже заказала портовый ледокол в Китае. Нам нужно возвращать собственный опыт – конечно, на новом технологическом уровне", – сказал гость эфира.
Марцинкевич выразил уверенность, что строительство ледокола в Керчи – логичный шаг, учитывая богатые традиции крымского судостроения.
"В конце концов, атомный лихтеровоз "Севморпуть" тоже построен в Крыму – опыт есть за плечами исторический. Если Керчь справится с первым заказом, объемы будут только расти", – подчеркнул спикер.
И добавил, что развитие судостроения – важная задача, ведь Россия – это страна трех океанов, двенадцати морей и бесчисленных рек. Стране нужен свой флот – морской и речной, подытожил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил
, что масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, а приоритетное направление – наращивание группировки атомных ледоколов.
