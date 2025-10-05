https://crimea.ria.ru/20251005/kerchenskaya-verf-mozhet-poluchit-zakaz-na-stroitelstvo-krupnogo-ledokola-1149977648.html

Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На заводе имени Бутомы в Керчи возможно "рождение" отечественного портового ледокола, важного для возрождения судостроения в России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика – Инфо" Борис Марцинкевич.По его словам, речь идет о первом в стране ледоколе, работающим как на дизеле, так и на сжиженном природном газе. Мощность 12-14 МВт и класс Icebreaker7 позволят ему передвигаться по льду толщиной до 1,5 метров. По мнению эксперта, первый заказ может носить разовый характер, однако перспективы у проекта большие.Он подчеркнул, что необходимость ледоколов есть не только в Арктике, но и в других регионах страны, где развиваются крупные портовые проекты."Спрос будет достаточно велик. Порт строится и на побережье Чукотки, а компания в Хабаровском крае на берегу Охотского моря уже заказала портовый ледокол в Китае. Нам нужно возвращать собственный опыт – конечно, на новом технологическом уровне", – сказал гость эфира.Марцинкевич выразил уверенность, что строительство ледокола в Керчи – логичный шаг, учитывая богатые традиции крымского судостроения.И добавил, что развитие судостроения – важная задача, ведь Россия – это страна трех океанов, двенадцати морей и бесчисленных рек. Стране нужен свой флот – морской и речной, подытожил эксперт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, а приоритетное направление – наращивание группировки атомных ледоколов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видеоБуксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в КерчиСевморзавод будет работать и развиваться - Развожаев

