В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
В Белогорском районе Крыма проведут проверку по факту жестокого обращения с животными, а также угроз в адрес местных жителей. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма проведут проверку по факту жестокого обращения с животными, а также угроз в адрес местных жителей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, от местных жителей поступило заявление. Граждане попросили принять меры в отношении соседа, который, по их словам, жестоко обращается со своими домашними питомцами и расправляется с ними.Проводится проверка по заявлению о жестоком обращении с животными, а также инициирована проверка действий мужчины по факту запугивания местных жителей.Ранее сообщалось, что в Евпатории в сеть попали кадры издевательства над котами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилийНа сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело13 собак сгорели на пожаре в приюте
крым
белогорский район
В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах

В Белогорском районе Крыма проводят проверку по факту жестокого обращения с животными

13:14 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма проведут проверку по факту жестокого обращения с животными, а также угроз в адрес местных жителей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, от местных жителей поступило заявление. Граждане попросили принять меры в отношении соседа, который, по их словам, жестоко обращается со своими домашними питомцами и расправляется с ними.
"В результате мониторинга интернет-пространства была выявлена видеозапись, на которой, со слов односельчан, гражданин на просьбы прекратить свои действия, угрожает людям и заявляет о намерении применить насилие и к ним", – добавили в полиции, уточнив, что в МВД по факту угроз заявлений не поступало.
Проводится проверка по заявлению о жестоком обращении с животными, а также инициирована проверка действий мужчины по факту запугивания местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Евпатории в сеть попали кадры издевательства над котами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными в Крыму.
