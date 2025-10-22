В Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными

https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-sk-proverit-informatsiyu-ob-izdevatelstvakh-nad-zhivotnymi--1150345088.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В сеть попали кадры издевательства над котами в Евпатории. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными в Крыму.Ранее в социальных медиа появилась информация, что в Евпатории группа лиц калечит животных с особой жестокостью. О нескольких эпизодах сообщает местный приют для животных "От сердца к сердцу".Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится проверка по ст. 245 УК РФ, уточнили в пресс-службе.Глава ведомства Александр Бастрыкинн поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения.Ранее в Алуште был зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек.
В Крыму СК проверит информацию о жестоком обращении с животными
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В сеть попали кадры издевательства над котами в Евпатории. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными в Крыму.
Ранее в социальных медиа появилась информация, что в Евпатории группа лиц калечит животных с особой жестокостью. О нескольких эпизодах сообщает местный приют для животных "От сердца к сердцу".
"В социальных сетях размещено обращение к председателю СК России от участников общественной организации с просьбой взять на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животными в городе Евпатории", - говорится в сообщении СК.
Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится проверка по ст. 245 УК РФ, уточнили в пресс-службе.
Глава ведомства Александр Бастрыкинн поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения.
Ранее в Алуште был зафиксирован факт массовой гибели
бездомных кошек.
