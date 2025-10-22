https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-sk-proverit-informatsiyu-ob-izdevatelstvakh-nad-zhivotnymi--1150345088.html

В Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными

В Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными - РИА Новости Крым, 22.10.2025

В Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными

В сеть попали кадры издевательства над котами в Евпатории. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T11:09

2025-10-22T11:09

2025-10-22T11:09

животные

александр бастрыкин

евпатория

крым

новости крыма

общество

гсу ск россии по крыму и севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237465_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dccb216e54753ff4ebf46e2e6165c2a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В сеть попали кадры издевательства над котами в Евпатории. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о жестоком обращении с животными в Крыму.Ранее в социальных медиа появилась информация, что в Евпатории группа лиц калечит животных с особой жестокостью. О нескольких эпизодах сообщает местный приют для животных "От сердца к сердцу".Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится проверка по ст. 245 УК РФ, уточнили в пресс-службе.Глава ведомства Александр Бастрыкинн поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения.Ранее в Алуште был зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилийНа сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело13 собак сгорели на пожаре в приюте

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, александр бастрыкин, евпатория, крым, новости крыма, общество, гсу ск россии по крыму и севастополю