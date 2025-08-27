https://crimea.ria.ru/20250827/na-ay-petri-u-zoofotografov-otobrali-obezyan-i-reptiliy--1149032428.html

На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий

На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий - РИА Новости Крым, 27.08.2025

На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий

В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T17:46

2025-08-27T17:46

2025-08-27T17:46

крым

следком крыма и севастополя

ялта

ай-петри

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149032295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_448d11bbcc15346f0674b56e7dd1cd46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Факт был выявлен правоохранителями в ходе мониторинга СМИ. В одном из сюжетов демонстрировали, как гражданам сажают на руки хищных птиц, рептилий или обезьян, требуя за снимки существенную плату, при этом документы не предоставляют. Утверждалось, что питомцы содержатся в ужасных условиях. На место выехали следователи, представители ветслужбы и администрации Ялты.Проверка проводится по статьям об оказании небезопасных услуг зоофотографами и жестоком обращении с животными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вышибалы, скауты и "животноводы": как работают "фотоживодеры" в КрымуУ "Ласточкина гнезда" полиция забрала у фотографов совуБизнес на шерсти и перьях: в Крыму открыли "охоту" на фотографов с животными

крым

ялта

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, следком крыма и севастополя, ялта, ай-петри, животные