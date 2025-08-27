https://crimea.ria.ru/20250827/na-ay-petri-u-zoofotografov-otobrali-obezyan-i-reptiliy--1149032428.html
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий - РИА Новости Крым, 27.08.2025
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Факт был выявлен правоохранителями в ходе мониторинга СМИ. В одном из сюжетов демонстрировали, как гражданам сажают на руки хищных птиц, рептилий или обезьян, требуя за снимки существенную плату, при этом документы не предоставляют. Утверждалось, что питомцы содержатся в ужасных условиях. На место выехали следователи, представители ветслужбы и администрации Ялты.Проверка проводится по статьям об оказании небезопасных услуг зоофотографами и жестоком обращении с животными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вышибалы, скауты и "животноводы": как работают "фотоживодеры" в КрымуУ "Ласточкина гнезда" полиция забрала у фотографов совуБизнес на шерсти и перьях: в Крыму открыли "охоту" на фотографов с животными
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Факт был выявлен правоохранителями в ходе мониторинга СМИ. В одном из сюжетов демонстрировали, как гражданам сажают на руки хищных птиц, рептилий или обезьян, требуя за снимки существенную плату, при этом документы не предоставляют. Утверждалось, что питомцы содержатся в ужасных условиях. На место выехали следователи, представители ветслужбы и администрации Ялты.
"Был проведен тщательный осмотр территории, истребована документация по содержанию животных и законности ведения данного вида деятельности. Животные, на которых владельцы не смогли предъявить документы, изъяты и переданы в ветслужбу для обследования и получения заключения об их состоянии и условиях содержания", - сказано в сообщении.
Проверка проводится по статьям об оказании небезопасных услуг зоофотографами и жестоком обращении с животными.
