Рейтинг@Mail.ru
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/na-ay-petri-u-zoofotografov-otobrali-obezyan-i-reptiliy--1149032428.html
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий - РИА Новости Крым, 27.08.2025
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T17:46
2025-08-27T17:46
крым
следком крыма и севастополя
ялта
ай-петри
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149032295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_448d11bbcc15346f0674b56e7dd1cd46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Факт был выявлен правоохранителями в ходе мониторинга СМИ. В одном из сюжетов демонстрировали, как гражданам сажают на руки хищных птиц, рептилий или обезьян, требуя за снимки существенную плату, при этом документы не предоставляют. Утверждалось, что питомцы содержатся в ужасных условиях. На место выехали следователи, представители ветслужбы и администрации Ялты.Проверка проводится по статьям об оказании небезопасных услуг зоофотографами и жестоком обращении с животными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вышибалы, скауты и "животноводы": как работают "фотоживодеры" в КрымуУ "Ласточкина гнезда" полиция забрала у фотографов совуБизнес на шерсти и перьях: в Крыму открыли "охоту" на фотографов с животными
крым
ялта
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149032295_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_1098303d2b458ab591854fa62c244723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, следком крыма и севастополя, ялта, ай-петри, животные
На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий

Следком: на Ай-Петри у зоофотографов-живодеров отобрали птиц и обезьян без документов

17:46 27.08.2025
 
© Администрация ЯлтыНа Ай-Петри у зоофотографов-живодеров отобрали животных
На Ай-Петри у зоофотографов-живодеров отобрали животных
© Администрация Ялты
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В районе Черепашьего озера на Ай-Петри у зоофотографов изъяли птиц, рептилий и обезьяну. Все животные были без документов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Факт был выявлен правоохранителями в ходе мониторинга СМИ. В одном из сюжетов демонстрировали, как гражданам сажают на руки хищных птиц, рептилий или обезьян, требуя за снимки существенную плату, при этом документы не предоставляют. Утверждалось, что питомцы содержатся в ужасных условиях. На место выехали следователи, представители ветслужбы и администрации Ялты.
"Был проведен тщательный осмотр территории, истребована документация по содержанию животных и законности ведения данного вида деятельности. Животные, на которых владельцы не смогли предъявить документы, изъяты и переданы в ветслужбу для обследования и получения заключения об их состоянии и условиях содержания", - сказано в сообщении.
Проверка проводится по статьям об оказании небезопасных услуг зоофотографами и жестоком обращении с животными.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вышибалы, скауты и "животноводы": как работают "фотоживодеры" в Крыму
У "Ласточкина гнезда" полиция забрала у фотографов сову
Бизнес на шерсти и перьях: в Крыму открыли "охоту" на фотографов с животными
 
КрымСледком Крыма и СевастополяЯлтаАй-ПетриЖивотные
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
18:55В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября
18:41Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
18:32Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
18:17Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
17:56Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
17:46На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
17:20Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи
17:05В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев
16:55Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель
16:3222 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
16:25"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены
16:15ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
16:02Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
15:50Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
15:43Разрушительный ураган приближается к Камчатке
15:28Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
15:18В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
15:00Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
14:51Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
Лента новостейМолния