Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
Две иномарки столкнулись и загорелись в Новокубанском районе Кубани. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, в ДТП погибли четыре человека. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T19:51
2025-11-17T19:51
2025-11-17T19:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Две иномарки столкнулись и загорелись в Новокубанском районе Кубани. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, в ДТП погибли четыре человека.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на автодороге Армавир – Отрадная. Водитель Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.Личности погибших сейчас устанавливаются. Правоохранители проводят поверку.В ночь на 17 ноября в Краснодарском крае в результате столкновения грузовика и легковушки также погибли четыре человека, еще один с травмами в больнице, сообщали ранее в пресс-службе полиции Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТПСмертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в судВ Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
Четыре человека сгорели в машинах в результате ДТП в Новокубанском районе Кубани