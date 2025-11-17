Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251117/dve-inomarki-stolknulis-i-zagorelis-na-kubani--chetvero-pogibshikh-1150983004.html
Две иномарки столкнулись и загорелись в Новокубанском районе Кубани. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, в ДТП погибли четыре человека. РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Две иномарки столкнулись и загорелись в Новокубанском районе Кубани. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, в ДТП погибли четыре человека.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на автодороге Армавир – Отрадная. Водитель Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.Личности погибших сейчас устанавливаются. Правоохранители проводят поверку.В ночь на 17 ноября в Краснодарском крае в результате столкновения грузовика и легковушки также погибли четыре человека, еще один с травмами в больнице, сообщали ранее в пресс-службе полиции Краснодарского края.
краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп
Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших

Четыре человека сгорели в машинах в результате ДТП в Новокубанском районе Кубани

19:51 17.11.2025
 
© 23 МВДДТП в Новокубанском районе
ДТП в Новокубанском районе
© 23 МВД
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Две иномарки столкнулись и загорелись в Новокубанском районе Кубани. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, в ДТП погибли четыре человека.
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на автодороге Армавир – Отрадная. Водитель Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.
"В результате произошло возгорание машин. Погибли водитель Kia, а также водитель и двое пассажиров Geely", – сказано в сообщении.
Личности погибших сейчас устанавливаются. Правоохранители проводят поверку.
В ночь на 17 ноября в Краснодарском крае в результате столкновения грузовика и легковушки также погибли четыре человека, еще один с травмами в больнице, сообщали ранее в пресс-службе полиции Краснодарского края.
