https://crimea.ria.ru/20251117/sevastopoltsa-budut-sudit-za-gibel-passazhirki-mototsikla-1150972521.html

Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд

Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд

В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T12:56

2025-11-17T12:56

2025-11-17T13:33

дтп в крыму и севастополе

закон и право

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

гсу ск россии по крыму и севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150972409_0:162:958:701_1920x0_80_0_0_70001cb974e7f377ce150c852c80a77c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.Следствие установило, что вечером 25 августа 2025 года житель Севастополя ехал с родственниками за рулем автомобиля Porsche из села Гончарного в сторону Балаклавы. При повороте налево на перекрестке вблизи автозаправочной станции он не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении."В результате столкновения транспортных средств 38-летняя женщина – пассажир мотоцикла – получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице", - напомнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в судВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, закон и право, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю