Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T12:56
2025-11-17T12:56
2025-11-17T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.Следствие установило, что вечером 25 августа 2025 года житель Севастополя ехал с родственниками за рулем автомобиля Porsche из села Гончарного в сторону Балаклавы. При повороте налево на перекрестке вблизи автозаправочной станции он не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении."В результате столкновения транспортных средств 38-летняя женщина – пассажир мотоцикла – получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице", - напомнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в судВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
В Севастополе водителя Porsche будут судить за гибель пассажирки мотоцикла
12:56 17.11.2025 (обновлено: 13:33 17.11.2025)