Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/sevastopoltsa-budut-sudit-za-gibel-passazhirki-mototsikla-1150972521.html
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T12:56
2025-11-17T13:33
дтп в крыму и севастополе
закон и право
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150972409_0:162:958:701_1920x0_80_0_0_70001cb974e7f377ce150c852c80a77c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.Следствие установило, что вечером 25 августа 2025 года житель Севастополя ехал с родственниками за рулем автомобиля Porsche из села Гончарного в сторону Балаклавы. При повороте налево на перекрестке вблизи автозаправочной станции он не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении."В результате столкновения транспортных средств 38-летняя женщина – пассажир мотоцикла – получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице", - напомнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в судВ Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномаркиВ жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150972409_0:72:958:791_1920x0_80_0_0_3756b7df3b0d1ab6acb83b84b5ad19e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, закон и право, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю
Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд

В Севастополе водителя Porsche будут судить за гибель пассажирки мотоцикла

12:56 17.11.2025 (обновлено: 13:33 17.11.2025)
 
© Прокуратура СевастополяСевастопольца будут судить за гибель пассажирки мотоцикла
Севастопольца будут судить за гибель пассажирки мотоцикла
© Прокуратура Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении Следкома.
Следствие установило, что вечером 25 августа 2025 года житель Севастополя ехал с родственниками за рулем автомобиля Porsche из села Гончарного в сторону Балаклавы. При повороте налево на перекрестке вблизи автозаправочной станции он не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении.
"В результате столкновения транспортных средств 38-летняя женщина – пассажир мотоцикла – получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице", - напомнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд
В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
 
ДТП в Крыму и СевастополеЗакон и правоСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
13:03Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
12:56Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
12:31Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
12:26Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:59Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
11:50В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
11:39В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона
11:19На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
11:11Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
11:00Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
10:43В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
Лента новостейМолния