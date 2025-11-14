https://crimea.ria.ru/20251114/pod-yaltoy-legkovushka-povisla-na-otboynike-v-rezultate-dtp-1150927053.html

Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В результате столкновения двух легковых авто на Южнобережном шоссе в Крыму пострадал один человек, его пришлось деблокировать из разбитой машины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Ранее в Нижнегорском районе Крыма легковое авто столкнулось с грузовиком, в результате ДТП погиб грудной ребенок.

