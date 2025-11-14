https://crimea.ria.ru/20251114/pod-yaltoy-legkovushka-povisla-na-otboynike-v-rezultate-dtp-1150927053.html
Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В результате столкновения двух легковых авто на Южнобережном шоссе в Крыму пострадал один человек, его пришлось деблокировать из разбитой машины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Ранее в Нижнегорском районе Крыма легковое авто столкнулось с грузовиком, в результате ДТП погиб грудной ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил и уехал: в Крыму поймали скрывшегося с места смертельного ДТП Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе
