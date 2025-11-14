Рейтинг@Mail.ru
Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251114/pod-yaltoy-legkovushka-povisla-na-otboynike-v-rezultate-dtp-1150927053.html
Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
В результате столкновения двух легковых авто на Южнобережном шоссе в Крыму пострадал один человек, его пришлось деблокировать из разбитой машины. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T16:54
2025-11-14T16:54
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
большая ялта
юбк
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150921457_0:0:1293:727_1920x0_80_0_0_868a15ba166dbb967a1df028b1c2f8e3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В результате столкновения двух легковых авто на Южнобережном шоссе в Крыму пострадал один человек, его пришлось деблокировать из разбитой машины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Ранее в Нижнегорском районе Крыма легковое авто столкнулось с грузовиком, в результате ДТП погиб грудной ребенок.
большая ялта
юбк
крым
дтп в крыму и севастополе, большая ялта, юбк, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП

На Южном берегу Крыма спасатели деблокировали пострадавшего из разбитой машины

16:54 14.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на Южнобережном шоссе в Крыму
ДТП на Южнобережном шоссе в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В результате столкновения двух легковых авто на Южнобережном шоссе в Крыму пострадал один человек, его пришлось деблокировать из разбитой машины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей на Южнобережном шоссе. Огнеборцы МЧС России 9-й пожарно-спасательной части деблокировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи", - говорится в сообщении.
Ранее в Нижнегорском районе Крыма легковое авто столкнулось с грузовиком, в результате ДТП погиб грудной ребенок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбил и уехал: в Крыму поймали скрывшегося с места смертельного ДТП
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе
Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеБольшая ЯлтаЮБКПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
