Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека, еще один с травмами в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.Авария произошла в 2:40 на автодороге М-4 "Дон" вблизи села Молдавановка. В результате аварии погибли четыре человека, включая водителя автомобиля ВАЗ. Одного пострадавшего забрала скорая.Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.Как сообщалось ранее, в результате столкновения двух легковых авто на Южнобережном шоссе в Крыму пострадал один человек, его пришлось деблокировать из разбитой машины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

