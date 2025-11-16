https://crimea.ria.ru/20251116/podrostok-sgorel-vo-vnedorozhnike-pod-rostovom--on-byl-za-rulem-1150959704.html

Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем

Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области подросток за рулем внедорожника устроил ДТП на железнодорожном переезде и погиб в горящем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.По данным полиции, авария случилась 16 ноября в 15:15 на 351 километре автодороги Р-260 "Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск". Подросток 2009 года рождения за рулем Haval F7 выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, не справился с управлением, врезался в автоматическое барьерное ограждение. Машина слетела с дороги и опрокинулась.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать любые попытки несовершеннолетних управлять транспортом.

