Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
В Ростовской области подросток за рулем внедорожника устроил ДТП на железнодорожном переезде и погиб в горящем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба...
2025-11-16T18:10
2025-11-16T18:10
2025-11-16T18:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области подросток за рулем внедорожника устроил ДТП на железнодорожном переезде и погиб в горящем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.По данным полиции, авария случилась 16 ноября в 15:15 на 351 километре автодороги Р-260 "Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск". Подросток 2009 года рождения за рулем Haval F7 выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, не справился с управлением, врезался в автоматическое барьерное ограждение. Машина слетела с дороги и опрокинулась.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать любые попытки несовершеннолетних управлять транспортом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокПочти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала годаВ Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшие
Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
Подросток сгорел в ДТП за рулем внедорожника в Ростовской области – ГАИ
18:10 16.11.2025 (обновлено: 18:24 16.11.2025)