В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшие - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшие
Два человека погибли и шестеро доставлены в медучреждения после столкновения микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МВД РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T10:32
происшествия
дтп
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
белгородская область
новости
трасса м-4 "дон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро доставлены в медучреждения после столкновения микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.По данным правоохранителей, перевозивший рабочих автобус Mercedes-Benz Sprinter и груженый зерном грузовик DAF столкнулись утром в воскресенье на федеральной автодороге "Белгород - М4 "Дон", в районе села Малобыково Красногвардейского района. Предварител, при встречном разъезде водители не справились с управлением."В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение", - сказано в Telegram-канале ведомства.На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150948280_72:0:924:639_1920x0_80_0_0_7afbbc2a9acd06a139c38bdf1f6557ce.jpg
1920
1920
true
происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), белгородская область, новости, трасса м-4 "дон"
© Скриншот видеоВ Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом
В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро доставлены в медучреждения после столкновения микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
По данным правоохранителей, перевозивший рабочих автобус Mercedes-Benz Sprinter и груженый зерном грузовик DAF столкнулись утром в воскресенье на федеральной автодороге "Белгород - М4 "Дон", в районе села Малобыково Красногвардейского района. Предварител, при встречном разъезде водители не справились с управлением.
"В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение", - сказано в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
