В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшие

Два человека погибли и шестеро доставлены в медучреждения после столкновения микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МВД РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шестеро доставлены в медучреждения после столкновения микроавтобуса и грузовика в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.По данным правоохранителей, перевозивший рабочих автобус Mercedes-Benz Sprinter и груженый зерном грузовик DAF столкнулись утром в воскресенье на федеральной автодороге "Белгород - М4 "Дон", в районе села Малобыково Красногвардейского района. Предварител, при встречном разъезде водители не справились с управлением."В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение", - сказано в Telegram-канале ведомства.На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажировЖуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовикПутин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

