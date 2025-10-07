За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:18 07.10.2025 (обновлено: 13:25 07.10.2025)
© МВД по Республике КрымВ Симферополе подросток за рулем иномарки упал в подземный пешеходный переход
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. 15-летний подросток был за рулем иномарки, которая упала в подземный пешеходный переход в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Во вторник стало известно, что накануне ночью иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне, ему была оказана медицинская помощь.
"По предварительным данным, за рулем Nissan Teana находился подросток 2010 года рождения, не имевший права управления транспортным средством. Двигаясь со стороны улицы Маяковского, он не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое пешеходное ограждение и въехал в подземный пешеходный переход", – уточнили правоохранители.
Прокуратура Крыма начала проверку случившегося, по итогам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обстоятельства получения подростком доступа к автомобилю.
"Также решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в органах внутренних дел и привлечении к административной ответственности законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ", – добавили специалисты.
