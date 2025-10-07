https://crimea.ria.ru/20251007/za-rulem-nyrnuvshego-v-podzemnyy-perekhod-v-simferopole-avto-byl-rebenok-1150021478.html

За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок

За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок

15-летний подросток был за рулем иномарки, которая упала в подземный пешеходный переход в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. 15-летний подросток был за рулем иномарки, которая упала в подземный пешеходный переход в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД.Во вторник стало известно, что накануне ночью иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне, ему была оказана медицинская помощь.Прокуратура Крыма начала проверку случившегося, по итогам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обстоятельства получения подростком доступа к автомобилю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человекаВ лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах

