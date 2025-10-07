Рейтинг@Mail.ru
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251007/za-rulem-nyrnuvshego-v-podzemnyy-perekhod-v-simferopole-avto-byl-rebenok-1150021478.html
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок - РИА Новости Крым, 07.10.2025
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
15-летний подросток был за рулем иномарки, которая упала в подземный пешеходный переход в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T13:18
2025-10-07T13:25
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150021359_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53a4836c093e6eed6cc717844d7244c9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. 15-летний подросток был за рулем иномарки, которая упала в подземный пешеходный переход в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД.Во вторник стало известно, что накануне ночью иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне, ему была оказана медицинская помощь.Прокуратура Крыма начала проверку случившегося, по итогам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обстоятельства получения подростком доступа к автомобилю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человекаВ лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150021359_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8da70710283aa52cf2a883d69e8b5f06.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок

В Симферополе за рулем упавшей в подземный переход иномарки был 15-летний подросток

13:18 07.10.2025 (обновлено: 13:25 07.10.2025)
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе подросток за рулем иномарки упал в подземный пешеходный переход
В Симферополе подросток за рулем иномарки упал в подземный пешеходный переход
© МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. 15-летний подросток был за рулем иномарки, которая упала в подземный пешеходный переход в центре Симферополя. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Во вторник стало известно, что накануне ночью иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне, ему была оказана медицинская помощь.
"По предварительным данным, за рулем Nissan Teana находился подросток 2010 года рождения, не имевший права управления транспортным средством. Двигаясь со стороны улицы Маяковского, он не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое пешеходное ограждение и въехал в подземный пешеходный переход", – уточнили правоохранители.
Прокуратура Крыма начала проверку случившегося, по итогам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обстоятельства получения подростком доступа к автомобилю.
"Также решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в органах внутренних дел и привлечении к административной ответственности законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ", – добавили специалисты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППрокуратура Республики КрымМВД по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
12:32Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
12:24Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
12:06Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
12:04ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
11:56Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
11:43Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
11:41В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас
11:24В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
11:15В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
11:05Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
10:37В Крыму растет число предпринимателей
Лента новостейМолния