Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-mototsiklist-popal-v-bolnitsu-posle-stolknoveniya-s-inomarkoy-1150940011.html
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
В Севастополе водитель эндуро-мотоцикла попал в больницу с травмами после столкновения на перекрестке с иномаркой. Деталями произошедшего поделились в... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T14:34
2025-11-15T14:34
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
гаи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150939841_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1b527a1ed98760bc9201a36121aaded0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель эндуро-мотоцикла попал в больницу с травмами после столкновения на перекрестке с иномаркой. Деталями произошедшего поделились в Госавтоинспекции города.Предварительно установлено, что ДТП произошло сегодня в 11-55 минут на десятом километре автодороги "Севастополь – порт бухта Камышовая – мыс Фиолент".В аварии мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.По информации инспекторов, состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП проводится проверка.Ранее, в октябре, в Севастополе 25-летний мотоциклист без прав проехал по пешеходному переходу на красный свет и был сбит автомобилем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двоеПутин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движенияЖуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150939841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a3a1d9e0c7cec01838047742f573808a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, гаи, происшествия
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

В Севастополе мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой на перекрестке

14:34 15.11.2025
 
© ГАИ ДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© ГАИ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель эндуро-мотоцикла попал в больницу с травмами после столкновения на перекрестке с иномаркой. Деталями произошедшего поделились в Госавтоинспекции города.
Предварительно установлено, что ДТП произошло сегодня в 11-55 минут на десятом километре автодороги "Севастополь – порт бухта Камышовая – мыс Фиолент".
"65-летний водитель, управляя автомобилем Opel, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество и совершил столкновение с эндуро-мотоциклом Fidelis под управлением 33-летнего мужчины, двигавшегося прямо без изменения траектории движения", – сообщили в полиции.
В аварии мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.
По информации инспекторов, состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее, в октябре, в Севастополе 25-летний мотоциклист без прав проехал по пешеходному переходу на красный свет и был сбит автомобилем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяГАИПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
16:03В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
15:48Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе
15:29В Севастополе закрыли рейд
15:13В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
14:44Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
14:34В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
14:05Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
13:45Новости СВО: Зеленский потерял еще 1,5 тысячи боевиков
13:17Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
12:46ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
12:2616 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
12:05Армия России освободила Яблоково в Запорожской области
11:50Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
11:15Угроза депортации: как помогают российским соотечественникам в Прибалтике
10:43Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая
10:06Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек
09:46В Симферополе сгорела станция техобслуживания
09:15В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне
08:41В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
Лента новостейМолния