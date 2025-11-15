https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-mototsiklist-popal-v-bolnitsu-posle-stolknoveniya-s-inomarkoy-1150940011.html
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
В Севастополе водитель эндуро-мотоцикла попал в больницу с травмами после столкновения на перекрестке с иномаркой. Деталями произошедшего поделились в... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T14:34
2025-11-15T14:34
2025-11-15T14:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель эндуро-мотоцикла попал в больницу с травмами после столкновения на перекрестке с иномаркой. Деталями произошедшего поделились в Госавтоинспекции города.Предварительно установлено, что ДТП произошло сегодня в 11-55 минут на десятом километре автодороги "Севастополь – порт бухта Камышовая – мыс Фиолент".В аварии мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.По информации инспекторов, состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП проводится проверка.Ранее, в октябре, в Севастополе 25-летний мотоциклист без прав проехал по пешеходному переходу на красный свет и был сбит автомобилем.
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой на перекрестке