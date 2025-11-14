https://crimea.ria.ru/20251114/pod-dzhankoem-inomarka-pri-obgone-sletela-v-kyuvet--pogibli-dvoe-1150932497.html
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T19:29
2025-11-14T19:29
2025-11-14T19:29
крым
джанкойский район
джанкой
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
прокуратура республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150932384_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c95446a8ce386d8aab6fd280131561fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым.
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150932384_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ab5de378618649837851c32cc64c0432.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкойский район, джанкой, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
Материал дополняется
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
Водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении с деревом в Джанкойском районе Крыма