Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T19:29
2025-11-14T19:29
крым
джанкойский район
джанкой
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
прокуратура республики крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым.
крым
джанкойский район
джанкой
крым, джанкойский район, джанкой, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
Материал дополняется
Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое

Водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении с деревом в Джанкойском районе Крыма

19:29 14.11.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП в Джанкойском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым.
 
КрымДжанкойский районДжанкойДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
