Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе

2025-10-21T22:42

ситуация на дорогах крыма

севастополь

дтп

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

полиция севастополя

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла, который столкнулся с легковушкой в Севастополе, ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Как сообщили в Госавтоинспекции города, 25-летний мотоциклист ранее был лишен прав управления транспортным средством.О том, что на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто стало известно вечером во вторник. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. По информации правоохранителей, авария произошла около 19:50 на автодороге Севастополь – Инкерман.Во время движения мотоциклист не предоставил преимущество автомобилю под управлением 34-летнего водителя, и спровоцировал ДТП. По данному факту продолжается проверка, уточнили правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью автоВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человекаВ Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево

