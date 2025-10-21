Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе
Ситуация на дорогах Крыма
Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе
Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе
Водитель мотоцикла, который столкнулся с легковушкой в Севастополе, ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Как сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла, который столкнулся с легковушкой в Севастополе, ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Как сообщили в Госавтоинспекции города, 25-летний мотоциклист ранее был лишен прав управления транспортным средством.О том, что на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто стало известно вечером во вторник. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. По информации правоохранителей, авария произошла около 19:50 на автодороге Севастополь – Инкерман.Во время движения мотоциклист не предоставил преимущество автомобилю под управлением 34-летнего водителя, и спровоцировал ДТП. По данному факту продолжается проверка, уточнили правоохранители.
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя
Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе

В Севастополе мотоциклист без прав ехал по пешеходному переходу и врезался в авто

22:42 21.10.2025 (обновлено: 22:43 21.10.2025)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковушка
В Севастополе на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковушка
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла, который столкнулся с легковушкой в Севастополе, ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Как сообщили в Госавтоинспекции города, 25-летний мотоциклист ранее был лишен прав управления транспортным средством.
О том, что на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто стало известно вечером во вторник. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. По информации правоохранителей, авария произошла около 19:50 на автодороге Севастополь – Инкерман.
"25-летний мотоциклист, ранее лишенный права управления, управляя эндуро-мотоциклом Hengjian, переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.
Во время движения мотоциклист не предоставил преимущество автомобилю под управлением 34-летнего водителя, и спровоцировал ДТП.
"Состояние опьянения у водителя автомобиля ЗАЗ не установлено. Водитель мотоцикла направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения", – добавили в сообщении.
По данному факту продолжается проверка, уточнили правоохранители.
