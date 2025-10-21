https://crimea.ria.ru/20251021/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-sevastopole-s-mototsiklom-na-perekhode-1150338809.html
Стали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе
2025-10-21T22:42
2025-10-21T22:42
2025-10-21T22:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла, который столкнулся с легковушкой в Севастополе, ехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Как сообщили в Госавтоинспекции города, 25-летний мотоциклист ранее был лишен прав управления транспортным средством.О том, что на пешеходном переходе столкнулись мотоцикл и легковое авто стало известно вечером во вторник. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. По информации правоохранителей, авария произошла около 19:50 на автодороге Севастополь – Инкерман.Во время движения мотоциклист не предоставил преимущество автомобилю под управлением 34-летнего водителя, и спровоцировал ДТП. По данному факту продолжается проверка, уточнили правоохранители.
22:42 21.10.2025 (обновлено: 22:43 21.10.2025)