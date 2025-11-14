Рейтинг@Mail.ru
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T21:09
2025-11-14T21:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона Дмитрий Махонин и пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу, отметил он.По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, трагедия произошла на автодороге Пермь – Шадейка. Водитель микроавтобуса "Соболь", по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:09 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона Дмитрий Махонин и пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.
"В районе деревни Черепахи Кунгурского округа произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. К сожалению, есть погибшие, в том числе один ребенок. Выражаю соболезнования родным", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу, отметил он.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, трагедия произошла на автодороге Пермь – Шадейка. Водитель микроавтобуса "Соболь", по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.
Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
