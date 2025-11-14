https://crimea.ria.ru/20251114/zhutkoe-dtp-s-pogibshimi-pod-permyu-mikroavtobus-vrezalsya-v-gruzovik-1150934058.html
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T21:09
2025-11-14T21:09
2025-11-14T21:09
пермь
пермский край
происшествия
дтп
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона Дмитрий Махонин и пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу, отметил он.По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, трагедия произошла на автодороге Пермь – Шадейка. Водитель микроавтобуса "Соболь", по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пермь
пермский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, пермский край, происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
В Пермском крае на трассе столкнулись микроавтобус и грузовик – есть погибшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона Дмитрий Махонин и пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.
"В районе деревни Черепахи Кунгурского округа произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. К сожалению, есть погибшие, в том числе один ребенок. Выражаю соболезнования родным", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу, отметил он.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, трагедия произошла на автодороге Пермь – Шадейка. Водитель микроавтобуса "Соболь", по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.
Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.