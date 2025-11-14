https://crimea.ria.ru/20251114/zhutkoe-dtp-s-pogibshimi-pod-permyu-mikroavtobus-vrezalsya-v-gruzovik-1150934058.html

Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик

Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик

В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T21:09

2025-11-14T21:09

2025-11-14T21:09

пермь

пермский край

происшествия

дтп

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате ДТП погибли люди, в том числе один ребенок. Об этом сообщили губернатор региона Дмитрий Махонин и пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу, отметил он.По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, трагедия произошла на автодороге Пермь – Шадейка. Водитель микроавтобуса "Соболь", по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пермь

пермский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край, происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости