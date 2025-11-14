https://crimea.ria.ru/20251114/putin-utverdil-strategiyu-povysheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-1150932942.html

Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года... РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий указ главы государства размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.Правительству РФ поручено в течение шести месяцев утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.Как отмечается в указе, за период реализации аналогичной Стратегии в 2018-2024 годах количество ДТП на российских дорогах снизилось на 22%, число погибших в авариях – на 24,5%, раненых – на 23,5%.При этом ДТП продолжают оставаться одной и ведущих внешних причин смертей детей и лиц трудоспособного возраста. В минувшем году социально-экономический ущерб от дорожных аварий превысил 1,5 триллиона рублей.Результатами реализации настоящей Стратегии должны стать повышение защищенности участников дорожного движения, совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры, повышение качества и своевременности оказания помощи пострадавшим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

