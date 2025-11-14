https://crimea.ria.ru/20251114/putin-utverdil-strategiyu-povysheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-1150932942.html
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий указ главы государства размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.Правительству РФ поручено в течение шести месяцев утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.Как отмечается в указе, за период реализации аналогичной Стратегии в 2018-2024 годах количество ДТП на российских дорогах снизилось на 22%, число погибших в авариях – на 24,5%, раненых – на 23,5%.При этом ДТП продолжают оставаться одной и ведущих внешних причин смертей детей и лиц трудоспособного возраста. В минувшем году социально-экономический ущерб от дорожных аварий превысил 1,5 триллиона рублей.Результатами реализации настоящей Стратегии должны стать повышение защищенности участников дорожного движения, совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры, повышение качества и своевременности оказания помощи пострадавшим.
19:51 14.11.2025 (обновлено: 19:52 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий указ главы государства размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.
"В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
Правительству РФ поручено в течение шести месяцев утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.
Как отмечается в указе, за период реализации аналогичной Стратегии в 2018-2024 годах количество ДТП на российских дорогах снизилось на 22%, число погибших в авариях – на 24,5%, раненых – на 23,5%.
При этом ДТП продолжают оставаться одной и ведущих внешних причин смертей детей и лиц трудоспособного возраста. В минувшем году социально-экономический ущерб от дорожных аварий превысил 1,5 триллиона рублей.
Результатами реализации настоящей Стратегии должны стать повышение защищенности участников дорожного движения, совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры, повышение качества и своевременности оказания помощи пострадавшим.
