Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
владимир путин (политик), россия, правительство россии, общество, транспорт, закон и право, пдд (правила дорожного движения), новости
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения

Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года

19:51 14.11.2025 (обновлено: 19:52 14.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий указ главы государства размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.
"В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
Правительству РФ поручено в течение шести месяцев утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.
Как отмечается в указе, за период реализации аналогичной Стратегии в 2018-2024 годах количество ДТП на российских дорогах снизилось на 22%, число погибших в авариях – на 24,5%, раненых – на 23,5%.
При этом ДТП продолжают оставаться одной и ведущих внешних причин смертей детей и лиц трудоспособного возраста. В минувшем году социально-экономический ущерб от дорожных аварий превысил 1,5 триллиона рублей.
Результатами реализации настоящей Стратегии должны стать повышение защищенности участников дорожного движения, совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры, повышение качества и своевременности оказания помощи пострадавшим.
Владимир Путин (политик)РоссияПравительство РоссииОбществоТранспортЗакон и правоПДД (Правила дорожного движения)Новости
 
