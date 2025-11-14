Рейтинг@Mail.ru
С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2025
С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей
С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2025
С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей
В Ростовской области группа из шести сообщников на протяжении пяти месяцев похищала горюче-смазочные материалы с территории предприятия, сумма ущерба составила... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области группа из шести сообщников на протяжении пяти месяцев похищала горюче-смазочные материалы с территории предприятия, сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Подельники задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".Работали подельники в ночное время суток, топливо сливали из резервуаров при помощи шлангов, помпы и аккумулятора. Связь держали по рации. Полицией злоумышленники были задержаны как раз в процессе очередной такой откачки топлива. Полицейские, которые работали во взаимодействии с бойцами региональной Росгвардии, изъяли "Газель" с шестью бочками ГСМ, а также подручные средства, рассказали в профильном ведомстве.Правоохранители установили: похищенное топливо дельцы продавали, выручку делили между собой. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены: охолощенный пистолет, патроны к травматическому пистолету, рация. Кроме того, арестованы автомобили, принадлежащие участникам преступной группы, дополнили в пресс-службе.Ранее в Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБВ Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капиталеКакие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей

Сообщники похитили с предприятия в Ростовской области дизтопливо на сумму в 1,3 млн рублей

10:21 14.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБензин в канистрах
Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области группа из шести сообщников на протяжении пяти месяцев похищала горюче-смазочные материалы с территории предприятия, сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Подельники задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".
"Злоумышленники – мужчины в возрасте от 35 до 57 лет, с июня по ноябрь этого года похищали горюче-смазочные материалы с территории предприятия в Орловском районе Ростовской области, основной вид деятельности которой – выращивание зерновых культур. Один из подозреваемых, будучи охранником этой фирмы, передавал информацию подельникам об удобном времени для совершения преступления", - говорится в сообщении.
Работали подельники в ночное время суток, топливо сливали из резервуаров при помощи шлангов, помпы и аккумулятора. Связь держали по рации. Полицией злоумышленники были задержаны как раз в процессе очередной такой откачки топлива. Полицейские, которые работали во взаимодействии с бойцами региональной Росгвардии, изъяли "Газель" с шестью бочками ГСМ, а также подручные средства, рассказали в профильном ведомстве.
Правоохранители установили: похищенное топливо дельцы продавали, выручку делили между собой. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены: охолощенный пистолет, патроны к травматическому пистолету, рация. Кроме того, арестованы автомобили, принадлежащие участникам преступной группы, дополнили в пресс-службе.
"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а остальным – заключение под стражу. Расследование продолжается", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев.
