С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области группа из шести сообщников на протяжении пяти месяцев похищала горюче-смазочные материалы с территории предприятия, сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Подельники задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".
"Злоумышленники – мужчины в возрасте от 35 до 57 лет, с июня по ноябрь этого года похищали горюче-смазочные материалы с территории предприятия в Орловском районе Ростовской области, основной вид деятельности которой – выращивание зерновых культур. Один из подозреваемых, будучи охранником этой фирмы, передавал информацию подельникам об удобном времени для совершения преступления", - говорится в сообщении.
Работали подельники в ночное время суток, топливо сливали из резервуаров при помощи шлангов, помпы и аккумулятора. Связь держали по рации. Полицией злоумышленники были задержаны как раз в процессе очередной такой откачки топлива. Полицейские, которые работали во взаимодействии с бойцами региональной Росгвардии, изъяли "Газель" с шестью бочками ГСМ, а также подручные средства, рассказали в профильном ведомстве.
Правоохранители установили: похищенное топливо дельцы продавали, выручку делили между собой. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены: охолощенный пистолет, патроны к травматическому пистолету, рация. Кроме того, арестованы автомобили, принадлежащие участникам преступной группы, дополнили в пресс-службе.
"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а остальным – заключение под стражу. Расследование продолжается", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Тверской области вынесли приговоры
36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев.
