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Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области
Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области
В Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T10:44
2025-06-02T10:44
хищение
российские железные дороги (ржд)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
тверская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев. Как сообщила в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко, ОПГ действовала с течение года.По данным Следствия, в состав преступного сообщества были вовлечены руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги компании "РЖД", работники локомотивных бригад, охраны поездов и другие лица.Деятельность ОПГ пресекли в 2018 году, ее членов задержали непосредственно после очередного хищения. В рамках уголовного дела обвинение предъявили 39 участникам преступного сообщества. Имущество и денежные средства обвиняемых на время следствия арестовали для обеспечения возмещения ущерба."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36 участникам преступного сообщества", - проинформировала официальный представитель СК.В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в преступлениях по статьям о создании и участии в преступном сообществе, а также о краже организованной группой в особо крупном размере.11 фигурантов получили сроки от 7 до 9 лет. Остальные освобождены от наказания в связи с его отбытием в рамках ранее избравшихся мер пресечения. Один из соучастников скончался до вынесения приговора. Ранее еще двое обвиняемых, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБВ Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Задержание участников преступной группы, похищавших грузы из поездов в Тверской области
Задержание участников преступной группы, похищавших грузы из поездов в Тверской области
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хищение, российские железные дороги (ржд), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, тверская область, видео
Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев. Как сообщила в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко, ОПГ действовала с течение года.
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Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области

Eчастники ОПГ в Тверской области получили сроки за кражу товаров из ж/д- составов

10:44 02.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев. Как сообщила в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко, ОПГ действовала с течение года.
По данным Следствия, в состав преступного сообщества были вовлечены руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги компании "РЖД", работники локомотивных бригад, охраны поездов и другие лица.
"В период с 2017 по 2018 годы членами сообщества совершено 13 фактов хищений грузов, следовавших транзитом из европейских стран в страны СНГ, на общую сумму свыше 40 млн рублей", - сообщила Петренко.
Деятельность ОПГ пресекли в 2018 году, ее членов задержали непосредственно после очередного хищения. В рамках уголовного дела обвинение предъявили 39 участникам преступного сообщества. Имущество и денежные средства обвиняемых на время следствия арестовали для обеспечения возмещения ущерба.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36 участникам преступного сообщества", - проинформировала официальный представитель СК.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в преступлениях по статьям о создании и участии в преступном сообществе, а также о краже организованной группой в особо крупном размере.
11 фигурантов получили сроки от 7 до 9 лет. Остальные освобождены от наказания в связи с его отбытием в рамках ранее избравшихся мер пресечения. Один из соучастников скончался до вынесения приговора. Ранее еще двое обвиняемых, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ХищениеРоссийские железные дороги (РЖД)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиТверская область
 
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