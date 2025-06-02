https://crimea.ria.ru/20250602/chleny-opg-obvorovyvali-zhd-sostavy-v-tverskoy-oblasti-1146878930.html

Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области

Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области

В Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T10:44

2025-06-02T10:44

2025-06-02T10:44

хищение

российские железные дороги (ржд)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146879087_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_819f82c58a1ddc23d81c2d85789f6fbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Тверской области вынесли приговоры 36 участникам организованной преступной группы по делу о похищении товаров из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев. Как сообщила в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко, ОПГ действовала с течение года.По данным Следствия, в состав преступного сообщества были вовлечены руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги компании "РЖД", работники локомотивных бригад, охраны поездов и другие лица.Деятельность ОПГ пресекли в 2018 году, ее членов задержали непосредственно после очередного хищения. В рамках уголовного дела обвинение предъявили 39 участникам преступного сообщества. Имущество и денежные средства обвиняемых на время следствия арестовали для обеспечения возмещения ущерба."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36 участникам преступного сообщества", - проинформировала официальный представитель СК.В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в преступлениях по статьям о создании и участии в преступном сообществе, а также о краже организованной группой в особо крупном размере.11 фигурантов получили сроки от 7 до 9 лет. Остальные освобождены от наказания в связи с его отбытием в рамках ранее избравшихся мер пресечения. Один из соучастников скончался до вынесения приговора. Ранее еще двое обвиняемых, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБВ Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале"Семейная" ОПГ из Севастополя создала фирму для нелегального обнала

тверская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание участников преступной группы, похищавших грузы из поездов в Тверской области Задержание участников преступной группы, похищавших грузы из поездов в Тверской области 2025-06-02T10:44 true PT3M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хищение, российские железные дороги (ржд), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, тверская область, видео