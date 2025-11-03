https://crimea.ria.ru/20251103/kakie-prestupleniya-v-krymu-chasche-vsego-sovershayut-nesovershennoletnie-1150529563.html

Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Несовершеннолетние крымчане чаще всего совершают кражи, а также преступления, связанные с мошенничеством в сфере IT-технологий и сбытом наркотических средств. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РК, подполковник полиции Ольга Алексеева.По словам Алексеевой, на счету несовершеннолетних крымчан больше всего преступлений имущественного характера, прежде всего это кражи, уточнила она.По ее словам, рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности сбытом наркотических средств, связан с изменением судебной практики.Она подчеркнула, что такие дела относятся к особо тяжкой категории как совершенные группой лиц по предварительному сговору.Что качается административных правонарушений, то это в основном курение и употребление алкогольной продукции, сказала представитель МВД.По словам Алексеевой, за такие правонарушения ребенка по закону могут ставить на профилактический учет сразу же после совершения первого проступка.С учетом личности несовершеннолетнего, характеристики на него, условий проживания и ответственности родителей правоохранители могут ограничиться на первый раз профилактической беседой, отметила она. Но такой вариант невозможен, если речь идет об употреблении алкоголя, наркотиков или психотропных средств, а также правонарушений, связанных с экстремистской деятельностью, уточнила Алексеева."За эти правонарушения сто процентов, даже с учетом положительных характеристик, мы должны ставить на профилактический учет с первого раза для предотвращения совершения преступлений", – подчеркнула полковник полиции.Также возможно привлечение к административной ответственности родителей и постановке на профилактический учечт ребенка в случае, когда речь идет о пребывании несовершеннолетнего в общественном месте в неположенное время, добавила Алексеева.Она напомнила, что, согласно закону Республики Крым, дети в возрасте до 7 лет не могут находиться на улице, даже в общественном дворе, без сопровождения родителей никогда. Дети в возрасте с 7 до 14 лет должны быть дома сразу после 21-00. А в возрасте до 17 лет включительно – до 22-00."Если выявлено нахождение несовершеннолетнего в ночное время, но это единичный факт и ребенок положительно характеризуется, то его не ставят на учет. Если неоднократно уже это замечено, то есть это отсутствие должного присмотра со стороны родителей либо ребенок их не слушает, то за повторное совершение этого административного правонарушения мы обязаны ставить его на профилактический учет", – добавила она.То же самое, по ее словам, относится к случаям, когда ребенок попался полиции в ночное время хоть и впервые, но при этом в школе характеризуется как хулиган, нарушающий учебный процесс."Мы должны ставить на профилактический учет, для того, чтобы скорректировать поведение ребенка", – пояснила она.Для этой цели, а также для того, чтобы предотвращать правонарушения с участием детей, МВД и образовательные учреждения Крыма, по словам Алексеевой, работают в тесной связке.За каждой школой и техникумом закреплен инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции, которые всегда на связи. При этом они ведут системную просветительскую работу с ребятами и родителями – проводят тематические лекции для учащихся и приглашаются на родительские собрания, отметила Алексеева.Ранее в Следкоме РФ сообщили, что в России выросла подростковая преступность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы

