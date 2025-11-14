https://crimea.ria.ru/20251114/nad-krymom-i-tremya-oblastyami-rf-sbity-esche-10-bespilotnikov-1150919066.html
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T15:32
2025-11-14T15:32
2025-11-14T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. А в ночь на пятницу средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночьНочная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Над Крымом и тремя областями РФ сбиты еще 10 беспилотников - Минобороны
15:32 14.11.2025 (обновлено: 15:55 14.11.2025)