Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T15:32
2025-11-14T15:55
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
пво
атаки всу
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. А в ночь на пятницу средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночьНочная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
крым
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников

Над Крымом и тремя областями РФ сбиты еще 10 беспилотников - Минобороны

15:32 14.11.2025 (обновлено: 15:55 14.11.2025)
 
Расчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. А в ночь на пятницу средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.
