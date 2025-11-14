https://crimea.ria.ru/20251114/27-bezekipazhnykh-i-tri-buksira-katerov-unichtozheny-v-chernom-more-za-nedelyu-1150904069.html

27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ - 14 ноя - РИА Новости Крым. 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Как сообщалось, украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Рыбаки, отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флотаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

