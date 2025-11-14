Рейтинг@Mail.ru
27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 14.11.2025
27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 14.11.2025
27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T12:49
2025-11-14T12:58
СИМФЕРОПОЛЬ - 14 ноя - РИА Новости Крым. 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Как сообщалось, украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Рыбаки, отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флотаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море

27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю - Минобороны

12:49 14.11.2025 (обновлено: 12:58 14.11.2025)
 
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ - 14 ноя - РИА Новости Крым. 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
Как сообщалось, украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Рыбаки, отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФБезэкипажные катераЧерное мореПроисшествияАтаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
12:4927 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
