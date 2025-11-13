Рейтинг@Mail.ru
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
В Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
2025-11-13T09:59
2025-11-13T10:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям, добавили в оперштабе.Ранее 10 ноября у берегов Туапсе были уничтожены четыре безэкипажных катера противника, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремНад Крымом ПВО сбила четыре беспилотникаУкраинские беспилотники атаковали семь регионов России
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома

09:59 13.11.2025 (обновлено: 10:02 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров. В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление пяти домовладений. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям, добавили в оперштабе.
Ранее 10 ноября у берегов Туапсе были уничтожены четыре безэкипажных катера противника, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар .
