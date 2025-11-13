https://crimea.ria.ru/20251113/bezekipazhnye-katera-vsu-unichtozheny-u-beregov-tuapse---postradali-doma-1150859081.html
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
2025-11-13T09:59
2025-11-13T09:59
2025-11-13T10:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям, добавили в оперштабе.Ранее 10 ноября у берегов Туапсе были уничтожены четыре безэкипажных катера противника, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар .
09:59 13.11.2025 (обновлено: 10:02 13.11.2025)