https://crimea.ria.ru/20251114/nochnaya-ataka-vsu-na-novorossiysk---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150894780.html

Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу

Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу

В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T06:33

2025-11-14T06:33

2025-11-14T07:19

новороссийск

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пожар

нефтебаза

пво

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_7e2be76e1a9b7ba44a8b68ce28c3f174.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.По данным оперштаба, при атаке ВСУ на Новороссийск в ночь на 14 ноября обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, пострадали три человека.Также сообщается, что на нефтебазе перевалочного комплекса "Шесхарис" после падения фрагментов БПЛА начался пожар, он уже потушен.Также в течение ночи были повреждены три многоквартирных дома."В результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточняется в оперштабе.Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили еще два дома.Отмечается, что фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Уточняется, что повреждений нет, пострадавших тоже нет.На месте работают специальные и экстренные службы.Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251114/v-saratove-pri-atake-bpla-povrezhdeny-grazhdanskie-obekty-gubernator-1150894626.html

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пожар, нефтебаза, пво, новости, новости сво