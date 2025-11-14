https://crimea.ria.ru/20251114/nochnaya-ataka-vsu-na-novorossiysk---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150894780.html
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.По данным оперштаба, при атаке ВСУ на Новороссийск в ночь на 14 ноября обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, пострадали три человека.Также сообщается, что на нефтебазе перевалочного комплекса "Шесхарис" после падения фрагментов БПЛА начался пожар, он уже потушен.Также в течение ночи были повреждены три многоквартирных дома."В результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточняется в оперштабе.Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили еще два дома.Отмечается, что фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Уточняется, что повреждений нет, пострадавших тоже нет.На месте работают специальные и экстренные службы.Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Новороссийск - пострадали 4 человека, повреждены три жилых дома и нефтебаза
06:33 14.11.2025 (обновлено: 07:19 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.
По данным оперштаба, при атаке ВСУ на Новороссийск в ночь на 14 ноября обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, пострадали три человека.
"В порту по предварительной информации, пострадали 3 человека из экипажа судна. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил оперштаб региона в ТГ-канале.
Также сообщается, что на нефтебазе перевалочного комплекса "Шесхарис" после падения фрагментов БПЛА начался пожар, он уже потушен.
"Возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также в течение ночи были повреждены три многоквартирных дома.
"В результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточняется в оперштабе.
Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили еще два дома.
"Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА. В одном случае повреждена квартира на 15-м этаже многоквартирного дома, еще в нескольких выбило окна. Пострадавших нет", - добавили в оперштабе.
Отмечается, что фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Уточняется, что повреждений нет, пострадавших тоже нет.
На месте работают специальные и экстренные службы.
Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.
