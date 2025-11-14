Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/nochnaya-ataka-vsu-na-novorossiysk---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150894780.html
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T06:33
2025-11-14T07:19
новороссийск
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пожар
нефтебаза
пво
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_7e2be76e1a9b7ba44a8b68ce28c3f174.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.По данным оперштаба, при атаке ВСУ на Новороссийск в ночь на 14 ноября обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, пострадали три человека.Также сообщается, что на нефтебазе перевалочного комплекса "Шесхарис" после падения фрагментов БПЛА начался пожар, он уже потушен.Также в течение ночи были повреждены три многоквартирных дома."В результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточняется в оперштабе.Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили еще два дома.Отмечается, что фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Уточняется, что повреждений нет, пострадавших тоже нет.На месте работают специальные и экстренные службы.Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251114/v-saratove-pri-atake-bpla-povrezhdeny-grazhdanskie-obekty-gubernator-1150894626.html
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f96b4217df9fdd382dc7953b7eee82bd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пожар, нефтебаза, пво, новости, новости сво
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу

Атака ВСУ на Новороссийск - пострадали 4 человека, повреждены три жилых дома и нефтебаза

06:33 14.11.2025 (обновлено: 07:19 14.11.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.
По данным оперштаба, при атаке ВСУ на Новороссийск в ночь на 14 ноября обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту, пострадали три человека.

"В порту по предварительной информации, пострадали 3 человека из экипажа судна. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил оперштаб региона в ТГ-канале.

Также сообщается, что на нефтебазе перевалочного комплекса "Шесхарис" после падения фрагментов БПЛА начался пожар, он уже потушен.
"Возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также в течение ночи были повреждены три многоквартирных дома.
"В результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточняется в оперштабе.
Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили еще два дома.

"Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА. В одном случае повреждена квартира на 15-м этаже многоквартирного дома, еще в нескольких выбило окна. Пострадавших нет", - добавили в оперштабе.

Отмечается, что фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Уточняется, что повреждений нет, пострадавших тоже нет.
На месте работают специальные и экстренные службы.
Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
06:25
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
 
НовороссийскАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПожарНефтебазаПВОНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10СВО скоро закончится – прогноз эксперта
07:48ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО 6:31
07:35216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:31Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
07:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
06:33Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
06:25В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
06:10Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
06:02Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
00:01Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:55Подросток поджег кинотеатр в Москве
23:20Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
22:51Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
22:31В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
22:13На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
22:01Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
Лента новостейМолния