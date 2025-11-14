https://crimea.ria.ru/20251114/sem-seriy-moschnykh-vzryvov-progremeli-v-kieve-za-noch-1150895187.html

Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь

Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь

Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T07:31

2025-11-14T07:31

2025-11-14T07:31

удары по украине

новости

новости сво

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_489a5de9994bb13b13ed7159a7fb9ec6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.По информации украинского издания, это уже седьмая за ночь серия взрывов.Кроме того, по состоянию на пять часов утра пятницы атака продолжалась. Это подтвердил председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в свое Telegram-канале. Также он сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.Ранее в Одесской области в результате ночных ударов были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщал глава военной администрации региона Олег Кипер.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНа Украине остановлены все государственные ТЭС"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине

https://crimea.ria.ru/20251114/nochnaya-ataka-vsu-na-novorossiysk---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150894780.html

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости, новости сво, украина, киев