Рейтинг@Mail.ru
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/sem-seriy-moschnykh-vzryvov-progremeli-v-kieve-za-noch-1150895187.html
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T07:31
2025-11-14T07:31
удары по украине
новости
новости сво
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_489a5de9994bb13b13ed7159a7fb9ec6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.По информации украинского издания, это уже седьмая за ночь серия взрывов.Кроме того, по состоянию на пять часов утра пятницы атака продолжалась. Это подтвердил председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в свое Telegram-канале. Также он сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.Ранее в Одесской области в результате ночных ударов были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщал глава военной администрации региона Олег Кипер.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНа Украине остановлены все государственные ТЭС"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
https://crimea.ria.ru/20251114/nochnaya-ataka-vsu-na-novorossiysk---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150894780.html
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_957910f7271015a28d1aaabb8bd632d3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, новости, новости сво, украина, киев
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь

В Киеве семь раз за ночь гремели взрывы

07:31 14.11.2025
 
© Pavel PetrovGожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
Gожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
© Pavel Petrov
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное".
"В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По информации украинского издания, это уже седьмая за ночь серия взрывов.
Кроме того, по состоянию на пять часов утра пятницы атака продолжалась. Это подтвердил председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в свое Telegram-канале. Также он сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.
Ранее в Одесской области в результате ночных ударов были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщал глава военной администрации региона Олег Кипер.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
На Украине остановлены все государственные ТЭС
"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
06:33
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
 
Удары по УкраинеНовостиНовости СВОУкраинаКиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10СВО скоро закончится – прогноз эксперта
07:48ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО 6:31
07:35216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:31Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
07:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
06:33Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
06:25В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
06:10Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
06:02Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
00:01Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:55Подросток поджег кинотеатр в Москве
23:20Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
22:51Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
22:31В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
22:13На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
22:01Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
Лента новостейМолния