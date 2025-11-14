https://crimea.ria.ru/20251114/sem-seriy-moschnykh-vzryvov-progremeli-v-kieve-za-noch-1150895187.html
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.По информации украинского издания, это уже седьмая за ночь серия взрывов.Кроме того, по состоянию на пять часов утра пятницы атака продолжалась. Это подтвердил председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в свое Telegram-канале. Также он сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.Ранее в Одесской области в результате ночных ударов были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщал глава военной администрации региона Олег Кипер.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНа Украине остановлены все государственные ТЭС"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
В Киеве семь раз за ночь гремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов. Об этом сообщает местный телеканал "Общественное".
"В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По информации украинского издания, это уже седьмая за ночь серия взрывов.
Кроме того, по состоянию на пять часов утра пятницы атака продолжалась. Это подтвердил председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в свое Telegram-канале. Также он сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.
Ранее в Одесской области в результате ночных ударов
были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщал глава военной администрации региона Олег Кипер.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
