В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратове при атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T06:25
2025-11-14T06:42
роман бусаргин
саратов
саратовская область
пво
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратове при атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.06 мск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саратов
саратовская область
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор

Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА в Саратове – губернатор

06:25 14.11.2025 (обновлено: 06:42 14.11.2025)
 
ПВО
ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратове при атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.06 мск.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:10
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
 
Роман БусаргинСаратовСаратовская областьПВОАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
