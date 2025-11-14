https://crimea.ria.ru/20251114/v-saratove-pri-atake-bpla-povrezhdeny-grazhdanskie-obekty-gubernator-1150894626.html
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
2025-11-14T06:25
2025-11-14T06:25
2025-11-14T06:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратове при атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.06 мск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
06:25 14.11.2025 (обновлено: 06:42 14.11.2025)