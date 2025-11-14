Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не повреждены.Накануне, вечером в четверг с 18:00 до 20:00 над полуостровом и морем уничтожили 14 БПЛА, а с 20.00 до 23.00 - еще 14 БПЛА над акваторией Черного моря и четыре – над территорией Республики Крым.Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
Новости
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости крыма, срочные новости крыма
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев

ПВО уничтожила 7 воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь - Развожаев

06:10 14.11.2025 (обновлено: 06:33 14.11.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей", - написал он в Telegram-канале.
Развожаев отметил, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не повреждены.
Накануне, вечером в четверг с 18:00 до 20:00 над полуостровом и морем уничтожили 14 БПЛА, а с 20.00 до 23.00 - еще 14 БПЛА над акваторией Черного моря и четыре – над территорией Республики Крым.
Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.
Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.
