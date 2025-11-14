https://crimea.ria.ru/20251114/ataka-vsu-na-sevastopol-sbity-7-vozdushnykh-tseley---razvozhaev-1150894270.html
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T06:10
2025-11-14T06:10
2025-11-14T06:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не повреждены.Накануне, вечером в четверг с 18:00 до 20:00 над полуостровом и морем уничтожили 14 БПЛА, а с 20.00 до 23.00 - еще 14 БПЛА над акваторией Черного моря и четыре – над территорией Республики Крым.Днем в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, а также сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем.Кроме того, на Кубани у берегов Туапсе была отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
06:10 14.11.2025 (обновлено: 06:33 14.11.2025)