https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-dvoe-bezrabotnykh-vymogali-u-parnya-250-tysyach-za-otsrochku-ot-armii-1150882087.html
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T16:23
2025-11-13T16:23
2025-11-13T16:23
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мвд по республике крым
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881031_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_43af9328a2bad9a33673e2e375736390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за содействие в вопросе отсрочки от военного призыва. Об этом сообщает МВД по республике.Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, потерпевший ранее получил отсрочку от службы по состоянию здоровья. Сначала он согласился на требования, однако сумма оказалась для него "неподъемной". Он попытался договориться с вымогателями об отсрочке, на что злоумышленники запросили у него бутылку виски.На следующий день молодой человек заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Обоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ в момент передачи денег.Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881031_0:424:576:856_1920x0_80_0_0_dc93c8089b2ebfa574a6d0dccceddee7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, общество
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
В Крыму задержаны двое безработных за вымогательство 250 тысяч рублей у местного жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за содействие в вопросе отсрочки от военного призыва. Об этом сообщает МВД по республике.
Жертвой преступной схемы стал 23-летний местный житель. Его 20-летний знакомый совместно с приятелем сообщили молодому человеку о том, что он якобы внесен в списки уклонистов от срочной службы. 34-летний фигурант представился сотрудником организации по розыску уклонистов и потребовал 250 тысяч рублей за "урегулирование ситуации".
Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, потерпевший ранее получил отсрочку от службы по состоянию здоровья. Сначала он согласился на требования, однако сумма оказалась для него "неподъемной". Он попытался договориться с вымогателями об отсрочке, на что злоумышленники запросили у него бутылку виски.
На следующий день молодой человек заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Обоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ в момент передачи денег.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: