В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за содействие в вопросе отсрочки от военного призыва. Об этом сообщает МВД по республике.Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, потерпевший ранее получил отсрочку от службы по состоянию здоровья. Сначала он согласился на требования, однако сумма оказалась для него "неподъемной". Он попытался договориться с вымогателями об отсрочке, на что злоумышленники запросили у него бутылку виски.На следующий день молодой человек заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Обоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ в момент передачи денег.Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, общество
В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии

В Крыму задержаны двое безработных за вымогательство 250 тысяч рублей у местного жителя

16:23 13.11.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗадержание вымогателей в Крыму
Задержание вымогателей в Крыму
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за содействие в вопросе отсрочки от военного призыва. Об этом сообщает МВД по республике.
Жертвой преступной схемы стал 23-летний местный житель. Его 20-летний знакомый совместно с приятелем сообщили молодому человеку о том, что он якобы внесен в списки уклонистов от срочной службы. 34-летний фигурант представился сотрудником организации по розыску уклонистов и потребовал 250 тысяч рублей за "урегулирование ситуации".
Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, потерпевший ранее получил отсрочку от службы по состоянию здоровья. Сначала он согласился на требования, однако сумма оказалась для него "неподъемной". Он попытался договориться с вымогателями об отсрочке, на что злоумышленники запросили у него бутылку виски.
На следующий день молодой человек заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Обоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ в момент передачи денег.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.
