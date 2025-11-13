https://crimea.ria.ru/20251113/v-krymu-dvoe-bezrabotnykh-vymogali-u-parnya-250-tysyach-za-otsrochku-ot-armii-1150882087.html

В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии

В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии - РИА Новости Крым, 13.11.2025

В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T16:23

2025-11-13T16:23

2025-11-13T16:23

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

мвд по республике крым

происшествия

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881031_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_43af9328a2bad9a33673e2e375736390.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Сакского района, которые вымогали у молодого человека 250 тысяч рублей якобы за содействие в вопросе отсрочки от военного призыва. Об этом сообщает МВД по республике.Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, потерпевший ранее получил отсрочку от службы по состоянию здоровья. Сначала он согласился на требования, однако сумма оказалась для него "неподъемной". Он попытался договориться с вымогателями об отсрочке, на что злоумышленники запросили у него бутылку виски.На следующий день молодой человек заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Обоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ в момент передачи денег.Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, общество