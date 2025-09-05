https://crimea.ria.ru/20250905/dva-eks-sotrudnika-leskhoza-v-krymu-otvetyat-za-vzyatki-na-million-1149234292.html

Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Двое бывших руководящих сотрудников белогорского лесхоза пойдут под суд по обвинению в получении взяток на миллион рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.Преступную деятельность сотрудники МВД пресекли во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Сейчас расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в групповом получении взяток за незаконное бездействие в особо крупном размере. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублейКрымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срокЗа решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе

