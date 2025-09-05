Рейтинг@Mail.ru
Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/dva-eks-sotrudnika-leskhoza-v-krymu-otvetyat-za-vzyatki-na-million-1149234292.html
Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
Двое бывших руководящих сотрудников белогорского лесхоза пойдут под суд по обвинению в получении взяток на миллион рублей. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T12:31
2025-09-05T12:26
белогорский район
крым
новости крыма
леса крыма
происшествия
прокуратура республики крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Двое бывших руководящих сотрудников белогорского лесхоза пойдут под суд по обвинению в получении взяток на миллион рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.Преступную деятельность сотрудники МВД пресекли во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Сейчас расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в групповом получении взяток за незаконное бездействие в особо крупном размере. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублейКрымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срокЗа решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белогорский район, крым, новости крыма, леса крыма, происшествия, прокуратура республики крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

СК: Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму пойдут под суд за взятки на миллион рублей

12:31 05.09.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Двое бывших руководящих сотрудников белогорского лесхоза пойдут под суд по обвинению в получении взяток на миллион рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.
"По декабрь 2023 года фигуранты получили на банковский счет взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей", – констатировали в СК.
Преступную деятельность сотрудники МВД пресекли во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Сейчас расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в групповом получении взяток за незаконное бездействие в особо крупном размере.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
 
Белогорский районКрымНовости КрымаЛеса КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
12:31Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
12:23Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:10В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
11:46В Крыму утонули 20 человек
11:32Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 400 машин
11:15В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
11:06Два беспилотника сбили над Азовским морем
10:45Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
10:33Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
10:00В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
09:48В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
09:36В Феодосии весь день будут стрелять
Лента новостейМолния