Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
2025-09-05
2025-09-05T12:31
2025-09-05T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Двое бывших руководящих сотрудников белогорского лесхоза пойдут под суд по обвинению в получении взяток на миллион рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.
"По декабрь 2023 года фигуранты получили на банковский счет взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей", – констатировали в СК.
Преступную деятельность сотрудники МВД пресекли во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Сейчас расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в групповом получении взяток за незаконное бездействие в особо крупном размере.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд.
