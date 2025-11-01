Рейтинг@Mail.ru
В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей
В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей
Бывший член адвокатской палаты Крыма получила два года условно за мошеннические действия и присвоение 370 тысяч рублей своей клиентки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Бывший член адвокатской палаты Крыма получила два года условно за мошеннические действия и присвоение 370 тысяч рублей своей клиентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Как установил суд, адвокат, оказывая услуги юридического характера, заверила потерпевшую, что сможет повлиять на разрешение вопроса о признании права собственности на самовольно возведенные ранее строения. Однако ни намерений, ни возможности выполнить обещанное она не имела. А получив плату за услуги, которые так и не оказала, распорядилась деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшей составила 370 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее адвокат из Симферополя отправился в колонию за мошенничество на 5 млн рублей. Он сообщил подзащитному ложные сведения о намерении суда лишить его свободы, а также о возможности передать должностным лицам суда взятку за избежание такого вида наказания.Также бывший адвокат из Симферополя и его подельница получили 11 с половиной лет колонии на двоих по делу о мошенничестве на 1,8 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделюЧисло пострадавших от киберпреступлений детей в России выросло на 120%Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сети
В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей

В Керчи за мошенничество и присвоение 370 тысяч рублей адвокат осуждена на два года

10:14 01.11.2025
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Бывший член адвокатской палаты Крыма получила два года условно за мошеннические действия и присвоение 370 тысяч рублей своей клиентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Как установил суд, адвокат, оказывая услуги юридического характера, заверила потерпевшую, что сможет повлиять на разрешение вопроса о признании права собственности на самовольно возведенные ранее строения. Однако ни намерений, ни возможности выполнить обещанное она не имела. А получив плату за услуги, которые так и не оказала, распорядилась деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшей составила 370 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
"Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд признал виновной жительницу региона и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат из Симферополя отправился в колонию за мошенничество на 5 млн рублей. Он сообщил подзащитному ложные сведения о намерении суда лишить его свободы, а также о возможности передать должностным лицам суда взятку за избежание такого вида наказания.
Также бывший адвокат из Симферополя и его подельница получили 11 с половиной лет колонии на двоих по делу о мошенничестве на 1,8 миллиона рублей.
