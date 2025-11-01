В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей

https://crimea.ria.ru/20251101/v-krymu-eks-chlen-advokatskoy-palaty-okazalas-moshennitsey-1150592421.html

Бывший член адвокатской палаты Крыма получила два года условно за мошеннические действия и присвоение 370 тысяч рублей своей клиентки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Бывший член адвокатской палаты Крыма получила два года условно за мошеннические действия и присвоение 370 тысяч рублей своей клиентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Как установил суд, адвокат, оказывая услуги юридического характера, заверила потерпевшую, что сможет повлиять на разрешение вопроса о признании права собственности на самовольно возведенные ранее строения. Однако ни намерений, ни возможности выполнить обещанное она не имела. А получив плату за услуги, которые так и не оказала, распорядилась деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшей составила 370 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее адвокат из Симферополя отправился в колонию за мошенничество на 5 млн рублей. Он сообщил подзащитному ложные сведения о намерении суда лишить его свободы, а также о возможности передать должностным лицам суда взятку за избежание такого вида наказания.Также бывший адвокат из Симферополя и его подельница получили 11 с половиной лет колонии на двоих по делу о мошенничестве на 1,8 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделюЧисло пострадавших от киберпреступлений детей в России выросло на 120%Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сети

