Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/v-evpatorii-devushka-poydet-pod-sud-za-krazhu-pistoleta-i-patronov-1150882918.html
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей –... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T21:41
2025-11-13T20:40
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
происшествия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881988_0:67:546:374_1920x0_80_0_0_f6c84ce737ff89923d0590818c2ecb35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей – уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данным надзорного ведомства, в октябре текущего года 19-летняя жительница региона, находясь по месту жительства малознакомого мужчины, похитила принадлежащую ему сумку с пистолетом и патронами к нему, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей."Подсудимая была установлена и задержана сотрудниками полиции", – добавили в сообщении.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхКакие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеВ Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881988_0:16:546:425_1920x0_80_0_0_6ee08390824f53e34d2e4e8394e65fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, евпатория
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов

В Евпатории суд рассмотрит уголовное дело о краже пистолета и патронов 19-летней девушкой

21:41 13.11.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Евпатории девушку подозревают в краже пистолета и патронов
В Евпатории девушку подозревают в краже пистолета и патронов
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей – уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"В Евпатории девушка предстанет перед судом за хищение огнестрельного оружия и патронов", – сказано в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в октябре текущего года 19-летняя жительница региона, находясь по месту жительства малознакомого мужчины, похитила принадлежащую ему сумку с пистолетом и патронами к нему, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей.
"Подсудимая была установлена и задержана сотрудниками полиции", – добавили в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
 
Прокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаПроисшествияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
20:58Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
20:3914 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
20:38Как доброта спасает мир – мнение крымчан
20:27На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
20:21Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
20:12Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы
20:06Самолет Су-30 разбился в Карелии – экипаж погиб
19:52Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
19:31Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО
19:22Воздушная тревога в Севастополе отменена
19:17Крымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки
19:02Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника
18:59"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ
18:42В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату
18:31ВТБ: экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста
18:13В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
18:0512 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния