https://crimea.ria.ru/20251113/v-evpatorii-devushka-poydet-pod-sud-za-krazhu-pistoleta-i-patronov-1150882918.html
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей –... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T21:41
2025-11-13T21:41
2025-11-13T20:40
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
происшествия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881988_0:67:546:374_1920x0_80_0_0_f6c84ce737ff89923d0590818c2ecb35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей – уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данным надзорного ведомства, в октябре текущего года 19-летняя жительница региона, находясь по месту жительства малознакомого мужчины, похитила принадлежащую ему сумку с пистолетом и патронами к нему, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей."Подсудимая была установлена и задержана сотрудниками полиции", – добавили в сообщении.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхКакие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеВ Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881988_0:16:546:425_1920x0_80_0_0_6ee08390824f53e34d2e4e8394e65fac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, евпатория
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
В Евпатории суд рассмотрит уголовное дело о краже пистолета и патронов 19-летней девушкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей – уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"В Евпатории девушка предстанет перед судом за хищение огнестрельного оружия и патронов", – сказано в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в октябре текущего года 19-летняя жительница региона, находясь по месту жительства малознакомого мужчины, похитила принадлежащую ему сумку с пистолетом и патронами к нему, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей.
"Подсудимая была установлена и задержана сотрудниками полиции", – добавили в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа
с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: