https://crimea.ria.ru/20251113/v-evpatorii-devushka-poydet-pod-sud-za-krazhu-pistoleta-i-patronov-1150882918.html

В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов

В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов - РИА Новости Крым, 13.11.2025

В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов

В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей –... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T21:41

2025-11-13T21:41

2025-11-13T20:40

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

происшествия

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150881988_0:67:546:374_1920x0_80_0_0_f6c84ce737ff89923d0590818c2ecb35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летнюю девушку подозревают в краже из дома знакомого сумки с пистолетом и патронами. Мужчина понес ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей – уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По данным надзорного ведомства, в октябре текущего года 19-летняя жительница региона, находясь по месту жительства малознакомого мужчины, похитила принадлежащую ему сумку с пистолетом и патронами к нему, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей."Подсудимая была установлена и задержана сотрудниками полиции", – добавили в сообщении.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхКакие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеВ Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, евпатория