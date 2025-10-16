https://crimea.ria.ru/20251016/v-krymu-zaderzhali-bandu-domushnikov-s-ukradennym-zolotom-1150223150.html
В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
В Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки, сообщает РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T11:30
2025-10-16T11:30
2025-10-16T11:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки, сообщает МВД по республике.Сотрудники установили, что четверо мужчин проникли в дом, перелезли через забор, взломали пластиковое окно и совершили кражу. Недалеко от места преступления был найден брошенный автомобиль ВАЗ-21099 и вскрытый сейф.В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники, пытаясь скрыться, пересели на Hyundai Creta и направились в Симферополь, где разделились: двое остались в городе, а остальные на Infiniti поехали к местам временного проживания.Все четверо задержаны. Домушники оказались жителями Калужской, Тульской, Курской и Тверской областей. Трое из них ранее судимы за кражи.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия". Все задержанные заключены под стражу, а их автомобили помещены на специализированную стоянку.Расследование продолжается. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.Ранее сообщалось, что 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки.
крым
В Крыму поймали домушников из четырех регионов России – у одного нашли пистолет
11:30 16.10.2025 (обновлено: 11:43 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки, сообщает МВД по республике.
"В Крыму в дежурную часть полиции поступило заявление от 52-летнего предпринимателя из города Саки о хищении золотых изделий и денежных средств. Он сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил разбитое окно и пропажу металлического сейфа, в котором хранилась иностранная валюта (550 евро и 1500 долларов США), а также три золотых кольца и цепочка. Общая сумма ущерба составила порядка 340 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
Сотрудники установили, что четверо мужчин проникли в дом, перелезли через забор, взломали пластиковое окно и совершили кражу. Недалеко от места преступления был найден брошенный автомобиль ВАЗ-21099 и вскрытый сейф.
В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники, пытаясь скрыться, пересели на Hyundai Creta и направились в Симферополь, где разделились: двое остались в городе, а остальные на Infiniti поехали к местам временного проживания.
Все четверо задержаны. Домушники оказались жителями Калужской, Тульской, Курской и Тверской областей. Трое из них ранее судимы за кражи.
"При проведении обысков по местам временного проживания и в транспортных средствах сообщников были обнаружены похищенные деньги и ювелирные украшения, а также предметы, имеющие доказательственное значение. У одного из задержанных – 34-летнего жителя Тульской области – был изъят пистолет ТТ с 13 патронами, пригодными для стрельбы", – уточнили в МВД.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия". Все задержанные заключены под стражу, а их автомобили помещены на специализированную стоянку.
Расследование продолжается. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
Ранее сообщалось
, что 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки.

