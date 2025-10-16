https://crimea.ria.ru/20251016/v-krymu-zaderzhali-bandu-domushnikov-s-ukradennym-zolotom-1150223150.html

В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом

В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержали четверых приезжих из регионов России, подозреваемых в краже сейфа с деньгами и ювелирными изделиями у предпринимателя из города Саки, сообщает МВД по республике.Сотрудники установили, что четверо мужчин проникли в дом, перелезли через забор, взломали пластиковое окно и совершили кражу. Недалеко от места преступления был найден брошенный автомобиль ВАЗ-21099 и вскрытый сейф.В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники, пытаясь скрыться, пересели на Hyundai Creta и направились в Симферополь, где разделились: двое остались в городе, а остальные на Infiniti поехали к местам временного проживания.Все четверо задержаны. Домушники оказались жителями Калужской, Тульской, Курской и Тверской областей. Трое из них ранее судимы за кражи.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия". Все задержанные заключены под стражу, а их автомобили помещены на специализированную стоянку.Расследование продолжается. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.Ранее сообщалось, что 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в СимферополеСибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе

