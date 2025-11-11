https://crimea.ria.ru/20251111/raskhititel-kass-zhitel-sevastopolya-vynes-vyruchku-iz-dvukh-zakusochnykh-1150800459.html
Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 19-летний ранее судимый мужчина вынес выручку из двух заведений общепита Севастополя. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленник старался остаться неизвестным и даже развернул камеру видеонаблюдения в одном из кафе, но это не помогло ему избежать разоблачения.По данным полиции, сначала молодой человек наблюдал за работой закусочных, а после их закрытия проникал внутрь и похищал деньги.Подозреваемого задержали. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи двухколесного транспорта и мобильных телефонов. В отношении фигуранта открыто уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Новости
МВД: в Севастополе молодой вор-рецидивист "обчистил" две закусочные
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 19-летний ранее судимый мужчина вынес выручку из двух заведений общепита Севастополя. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленник старался остаться неизвестным и даже развернул камеру видеонаблюдения в одном из кафе, но это не помогло ему избежать разоблачения.
По данным полиции, сначала молодой человек наблюдал за работой закусочных, а после их закрытия проникал внутрь и похищал деньги.
"В одном из случаев кассу вскрывать ему не пришлось – работники кафе беспечно оставили ключ в скважине ящика. Забрав наличность, злоумышленник скрывался, а похищенные деньги тратил на продукты и другие покупки. Общая сумма похищенных средств составила 67 тысяч рублей", - проинформировали правоохранители.
Подозреваемого задержали. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи двухколесного транспорта и мобильных телефонов. В отношении фигуранта открыто уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
