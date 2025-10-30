Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машине - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машине
Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машине - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машине
В Феодосии 33-летний мужчина подозревается в угоне иномарки своего знакомого и краже из салона денежных средств. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения... РИА Новости Крым, 30.10.2025
феодосия
новости крыма
происшествия
автомобиль
мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии 33-летний мужчина подозревается в угоне иномарки своего знакомого и краже из салона денежных средств. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в городском Отделе МВД России.По информации правоохранителей, к ним с заявлением об угоне автомобиля марки Skoda Octavia обратился 63-летний местный житель. Инцидент произошел во время совместного отдыха мужчины с новым знакомым – 33-летним уроженцем пгт Нижнегорский.Следствием установлено, что мужчины познакомились незадолго до происшествия и решили вместе провести время у моря. Пока владелец автомобиля купался, злоумышленник тайно похитил ключи, проник в салон машины и угнал его, добавили в МВД.Потерпевший в течение десяти дней самостоятельно разыскивал своего знакомого. В итоге он нашел его, вернул ключ и обнаружил автомобиль с повреждениями. Кроме того, из салона пропали денежные средства на сумму более 4000 рублей.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч.1 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику может грозить максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет – ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили правоохранители.Ранее сообщалось, что в Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП. Между возлюбленными произошла ссора, после которой мужчина забрал ключи от Mercedes сожительницы и отправился на авто в магазин, но не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии машина получила серьезные повреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в СевастополеКакие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
Угон машины в Феодосии
Угон машины в Феодосии
© Полиция Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии 33-летний мужчина подозревается в угоне иномарки своего знакомого и краже из салона денежных средств. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в городском Отделе МВД России.
По информации правоохранителей, к ним с заявлением об угоне автомобиля марки Skoda Octavia обратился 63-летний местный житель. Инцидент произошел во время совместного отдыха мужчины с новым знакомым – 33-летним уроженцем пгт Нижнегорский.
Следствием установлено, что мужчины познакомились незадолго до происшествия и решили вместе провести время у моря. Пока владелец автомобиля купался, злоумышленник тайно похитил ключи, проник в салон машины и угнал его, добавили в МВД.
"Далеко уехать не удалось. Проехав всего около 400 метров, он съехал с бетонной дороги на грунтовку, где повредил колеса о камень. Не сумев продолжить путь, мужчина покинул автомобиль, прихватив с собой ключ", – сказано в сообщении.
Потерпевший в течение десяти дней самостоятельно разыскивал своего знакомого. В итоге он нашел его, вернул ключ и обнаружил автомобиль с повреждениями. Кроме того, из салона пропали денежные средства на сумму более 4000 рублей.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч.1 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику может грозить максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет – ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП. Между возлюбленными произошла ссора, после которой мужчина забрал ключи от Mercedes сожительницы и отправился на авто в магазин, но не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии машина получила серьезные повреждения.
