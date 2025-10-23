https://crimea.ria.ru/20251023/poka-prodavets-spal-sevastopolets-obchistil-kruglosutochnyy-magazin-1150380273.html

Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин

Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин

В Севастополе безработный мужчина пришел в круглосуточный магазин за продуктами, но, увидев спящего продавца, забыл о еде и вынес выручку вместе с алкоголем. Об РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T13:51

2025-10-23T13:51

2025-10-23T13:37

севастополь

происшествия

кража

полиция севастополя

новости севастополя

общество

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150380158_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_bde00d0cd9f57cc995965aac04ff5954.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе безработный мужчина пришел в круглосуточный магазин за продуктами, но, увидев спящего продавца, забыл о еде и вынес выручку вместе с алкоголем. Об этом сообщили в Управлении МВД по городу.38-летний безработный был задержан, но к этому времени он уже успел "спустить" кассу магазина и выпить украденный алкоголь. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 54 тысячи рублей.Выяснилось, что севастополец ранее уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вораДва севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблокВ Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, кража, полиция севастополя, новости севастополя, общество, уголовный кодекс