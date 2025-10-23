Рейтинг@Mail.ru
Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/poka-prodavets-spal-sevastopolets-obchistil-kruglosutochnyy-magazin-1150380273.html
Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин
Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин
В Севастополе безработный мужчина пришел в круглосуточный магазин за продуктами, но, увидев спящего продавца, забыл о еде и вынес выручку вместе с алкоголем. Об РИА Новости Крым, 23.10.2025
севастополь
происшествия
кража
полиция севастополя
новости севастополя
общество
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150380158_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_bde00d0cd9f57cc995965aac04ff5954.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе безработный мужчина пришел в круглосуточный магазин за продуктами, но, увидев спящего продавца, забыл о еде и вынес выручку вместе с алкоголем. Об этом сообщили в Управлении МВД по городу.38-летний безработный был задержан, но к этому времени он уже успел "спустить" кассу магазина и выпить украденный алкоголь. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 54 тысячи рублей.Выяснилось, что севастополец ранее уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
севастополь
севастополь, происшествия, кража, полиция севастополя, новости севастополя, общество, уголовный кодекс
Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин

В Севастополе мужчина вынес из магазина кассу и 4 бутылки водки, пока продавец спал

13:51 23.10.2025
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе мужчина вынес из магазина кассу и 4 бутылки водки, пока продавец спал
В Севастополе мужчина вынес из магазина кассу и 4 бутылки водки, пока продавец спал
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе безработный мужчина пришел в круглосуточный магазин за продуктами, но, увидев спящего продавца, забыл о еде и вынес выручку вместе с алкоголем. Об этом сообщили в Управлении МВД по городу.
"Стараясь никого не разбудить, клиент открыл кассовый ящик и взял 19 тысяч рублей. Воодушевленный таким успехом, он решил не останавливаться на достигнутом и, уходя, прихватил четыре бутылки водки", - рассказали подробности случившегося в полиции.
38-летний безработный был задержан, но к этому времени он уже успел "спустить" кассу магазина и выпить украденный алкоголь. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 54 тысячи рублей.
Выяснилось, что севастополец ранее уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок
В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки
 
