Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии серийный магазинный вор заранее рассылал уведомления о предстоящих кражах и считал, что это поможет ему избежать уголовной ответственности. Как сообщили в пятницу в пресс-служба МВД по Крыму, такой ход злоумышленнику не помог.По данным полиции, местный житель направил письма в один из магазинов, а также в сеть автозаправочных станций и городской отдел полиции, сообщив о намерении регулярно "приобретать" товары без оплаты. Полицейские ситуацию без внимания не оставили, оперативно выехали по указанному в письмах адресу магазина, где с поличным задержали 45-летнего любителя "бесплатных" товаров.К моменту задержания злоумышленник уже успел "заработать" 7 тысяч рублей на свои нужды до того, как его уведомление попало в руки правоохранителей. Теперь феодосийскому "предпринимателю" в мире "бесплатного шопинга" придется ответить за свои действия перед законом. Уголовное дело открыто по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в СимферополеВ Крыму задержали банду домушников с украденным золотомСибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе

