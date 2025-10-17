https://crimea.ria.ru/20251017/krazhi-s-uvedomleniem-v-feodosii-zaderzhali-poryadochnogo-vora-1150248579.html
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
В Феодосии магазинный вор заранее рассылал уведомления о кражах
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии серийный магазинный вор заранее рассылал уведомления о предстоящих кражах и считал, что это поможет ему избежать уголовной ответственности. Как сообщили в пятницу в пресс-служба МВД по Крыму, такой ход злоумышленнику не помог.
По данным полиции, местный житель направил письма в один из магазинов, а также в сеть автозаправочных станций и городской отдел полиции, сообщив о намерении регулярно "приобретать" товары без оплаты. Полицейские ситуацию без внимания не оставили, оперативно выехали по указанному в письмах адресу магазина, где с поличным задержали 45-летнего любителя "бесплатных" товаров.
"На допросе хитроумный феодосиец заявил, что его инновационный подход к законам мог бы рассматриваться как легитимный, и думал, что уведомления освобождают его от какой-либо ответственности", – сообщили в пресс-службе.
К моменту задержания злоумышленник уже успел "заработать" 7 тысяч рублей на свои нужды до того, как его уведомление попало в руки правоохранителей. Теперь феодосийскому "предпринимателю" в мире "бесплатного шопинга" придется ответить за свои действия перед законом. Уголовное дело открыто по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
