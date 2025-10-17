Рейтинг@Mail.ru
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/krazhi-s-uvedomleniem-v-feodosii-zaderzhali-poryadochnogo-vora-1150248579.html
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
В Феодосии серийный магазинный вор заранее рассылал уведомления о предстоящих кражах и считал, что это поможет ему избежать уголовной ответственности. Как... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T10:33
2025-10-17T10:26
кража
феодосия
крым
новости крыма
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150248466_0:45:1362:811_1920x0_80_0_0_30ecbf227f55ba846dafb0d55ae3f2ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии серийный магазинный вор заранее рассылал уведомления о предстоящих кражах и считал, что это поможет ему избежать уголовной ответственности. Как сообщили в пятницу в пресс-служба МВД по Крыму, такой ход злоумышленнику не помог.По данным полиции, местный житель направил письма в один из магазинов, а также в сеть автозаправочных станций и городской отдел полиции, сообщив о намерении регулярно "приобретать" товары без оплаты. Полицейские ситуацию без внимания не оставили, оперативно выехали по указанному в письмах адресу магазина, где с поличным задержали 45-летнего любителя "бесплатных" товаров.К моменту задержания злоумышленник уже успел "заработать" 7 тысяч рублей на свои нужды до того, как его уведомление попало в руки правоохранителей. Теперь феодосийскому "предпринимателю" в мире "бесплатного шопинга" придется ответить за свои действия перед законом. Уголовное дело открыто по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в СимферополеВ Крыму задержали банду домушников с украденным золотомСибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150248466_112:0:1251:854_1920x0_80_0_0_48fdee68de97325ccf8afa0e241595ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кража, феодосия, крым, новости крыма, мвд по республике крым
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора

В Феодосии магазинный вор заранее рассылал уведомления о кражах

10:33 17.10.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Феодосии магазинный вор заранее рассылал уведомления о кражах
В Феодосии магазинный вор заранее рассылал уведомления о кражах
© МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии серийный магазинный вор заранее рассылал уведомления о предстоящих кражах и считал, что это поможет ему избежать уголовной ответственности. Как сообщили в пятницу в пресс-служба МВД по Крыму, такой ход злоумышленнику не помог.
По данным полиции, местный житель направил письма в один из магазинов, а также в сеть автозаправочных станций и городской отдел полиции, сообщив о намерении регулярно "приобретать" товары без оплаты. Полицейские ситуацию без внимания не оставили, оперативно выехали по указанному в письмах адресу магазина, где с поличным задержали 45-летнего любителя "бесплатных" товаров.
"На допросе хитроумный феодосиец заявил, что его инновационный подход к законам мог бы рассматриваться как легитимный, и думал, что уведомления освобождают его от какой-либо ответственности", – сообщили в пресс-службе.
К моменту задержания злоумышленник уже успел "заработать" 7 тысяч рублей на свои нужды до того, как его уведомление попало в руки правоохранителей. Теперь феодосийскому "предпринимателю" в мире "бесплатного шопинга" придется ответить за свои действия перед законом. Уголовное дело открыто по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
 
КражаФеодосияКрымНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
12:43В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
12:40Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
12:26Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
12:14Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:13Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
12:09Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
12:03ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
11:57От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
11:49Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
11:35Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
11:28Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
10:58Сакский район частично обесточен из-за аварии
10:49Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
10:46Когда в домах Симферополя станет тепло
Лента новостейМолния