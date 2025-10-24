https://crimea.ria.ru/20251024/v-krymu-pokhischennyy-raritetnyy-moped-vernuli-vladeltsu-1150406286.html
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
24.10.2025
2025-10-24T21:31
2025-10-24T21:31
2025-10-24T21:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Полицейские в Симферополе вернули похищенный ретро-мопед "Ямаха" местному жителю. Об этом сообщили в УМВД Крыма.Как отметили в ведомстве, 30-летний житель Симферополя обратился в дежурную часть с заявлением о краже своего ретро-скутера "Ямаха", который он оставил без присмотра возле кафе. Ущерб от пропажи он оценил в 50 тыс. рублей.Теперь похитителю мопеда грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Как сообщалось ранее, в Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуКрымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 летРазбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке
