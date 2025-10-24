Рейтинг@Mail.ru
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/v-krymu-pokhischennyy-raritetnyy-moped-vernuli-vladeltsu-1150406286.html
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
Полицейские в Симферополе вернули похищенный ретро-мопед "Ямаха" местному жителю. Об этом сообщили в УМВД Крыма. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T21:31
2025-10-24T21:55
новости
новости крыма
происшествия
симферополь
мвд по республике крым
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150406566_0:0:1126:633_1920x0_80_0_0_f2f7474d26c8756d53f93c858a55e1ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Полицейские в Симферополе вернули похищенный ретро-мопед "Ямаха" местному жителю. Об этом сообщили в УМВД Крыма.Как отметили в ведомстве, 30-летний житель Симферополя обратился в дежурную часть с заявлением о краже своего ретро-скутера "Ямаха", который он оставил без присмотра возле кафе. Ущерб от пропажи он оценил в 50 тыс. рублей.Теперь похитителю мопеда грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Как сообщалось ранее, в Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуКрымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 летРазбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150406566_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_6bb433841560362575ad40d4bd838b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, происшествия, симферополь, мвд по республике крым, крым
В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу

В Крыму владельцу вернули похищенный ретро-мопед "Ямаха"

21:31 24.10.2025 (обновлено: 21:55 24.10.2025)
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму владельцу вернули похищенный ретро-мопед "Ямаха"
В Крыму владельцу вернули похищенный ретро-мопед Ямаха
© МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Полицейские в Симферополе вернули похищенный ретро-мопед "Ямаха" местному жителю. Об этом сообщили в УМВД Крыма.
Как отметили в ведомстве, 30-летний житель Симферополя обратился в дежурную часть с заявлением о краже своего ретро-скутера "Ямаха", который он оставил без присмотра возле кафе. Ущерб от пропажи он оценил в 50 тыс. рублей.
"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Ленинского района, прибывший в крымскую столицу на заработки", - рассказали в полиции.
Теперь похитителю мопеда грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Как сообщалось ранее, в Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
Крымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 лет
Разбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке
 
НовостиНовости КрымаПроисшествияСимферопольМВД по Республике КрымКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное
21:47Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
21:31В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
21:20В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
20:45Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
20:33Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
20:02Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России
19:42На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута
19:37С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой
19:25Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
19:15Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
18:40Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену
18:36Фальков в Крыму открыл дискуссию о новой модели высшего образования в РФ
18:32На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
18:25США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
18:15В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
18:10В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
17:56В Севастополе появится новая платная парковка
17:39В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
17:22В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
Лента новостейМолния