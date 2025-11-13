Рейтинг@Mail.ru
Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение
Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение
Возвращение Крыма и Севастополя в Россию было самым главным фактором возрождения всей страны, а потому, как бы ни была устроена экономика РФ с точки зрения... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Севастополя в Россию было самым главным фактором возрождения всей страны, а потому, как бы ни была устроена экономика РФ с точки зрения приоритетов развития, одним из этих приоритетов всегда будет полуостров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.По его мнению, это объясняется тем, что внутренняя политика государства по отношению к Крыму и Севастополю – это общероссийское дело.В основе такой позиции, по его мнению, есть очень серьезные прагматические моменты. В частности, тот факт, что Крым – это стратегическая территория, а еще – теплый приморский регион, тогда как Россия – "северная и холодная страна на большей своей части", заметил эксперт."Но даже если оставить в стороне такие вещи, как развитие виноделия и сельского хозяйства в целом, даже если военное значение Крыма оставить в стороне, все равно Крым сам по себе – это символ той России, которой она хочет и должна быть", – подчеркнул он.А потому "как бы ни была устроена российская экономика с точки зрения приоритетов развития, одним из этих приоритетов всегда будет Крым", делает он вывод.На такой же позиции, по мнению обозревателя, и возвращение территорий, которые сейчас называют "новыми": ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение

Развитие Крыма и Севастополя всегда будет для России одним из приоритетов – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Севастополя в Россию было самым главным фактором возрождения всей страны, а потому, как бы ни была устроена экономика РФ с точки зрения приоритетов развития, одним из этих приоритетов всегда будет полуостров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.
По его мнению, это объясняется тем, что внутренняя политика государства по отношению к Крыму и Севастополю – это общероссийское дело.

"Потому что возвращение Крыма и Севастополя в Россию было самым главным фактором возрождения страны. И Россия не может позволить, чтобы регион жил плохо. России нужен полуостров как лучшая ее часть", – убежден он.

В основе такой позиции, по его мнению, есть очень серьезные прагматические моменты. В частности, тот факт, что Крым – это стратегическая территория, а еще – теплый приморский регион, тогда как Россия – "северная и холодная страна на большей своей части", заметил эксперт.
"Но даже если оставить в стороне такие вещи, как развитие виноделия и сельского хозяйства в целом, даже если военное значение Крыма оставить в стороне, все равно Крым сам по себе – это символ той России, которой она хочет и должна быть", – подчеркнул он.
А потому "как бы ни была устроена российская экономика с точки зрения приоритетов развития, одним из этих приоритетов всегда будет Крым", делает он вывод.
На такой же позиции, по мнению обозревателя, и возвращение территорий, которые сейчас называют "новыми": ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Поэтому, когда меня спрашивают, не останется ли Крым и Севастополь на обочине российской федеральной политики, не уменьшатся ли вложения федерального центра в Крым и Севастополь в связи с присоединением Херсонской и Запорожской области, с переориентацией российской экономики с запада на восток, с планами строительства новых городов в Сибири – я всегда очень твердо говорю: нет. Этого не может быть", – сказал Андрей Перла.

