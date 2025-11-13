https://crimea.ria.ru/20251113/razvitie-kryma-vsegda-budet-prioritetom-dlya-rossii--mnenie-1150845717.html

Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение

Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Развитие Крыма всегда будет приоритетом для России – мнение

Возвращение Крыма и Севастополя в Россию было самым главным фактором возрождения всей страны, а потому, как бы ни была устроена экономика РФ с точки зрения... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T06:06

2025-11-13T06:06

2025-11-13T06:06

радио "спутник в крыму"

крым

экономика

экономика крыма

россия

мнения

андрей перла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124872680_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7de6bc695419527b7b03327190a6808f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Севастополя в Россию было самым главным фактором возрождения всей страны, а потому, как бы ни была устроена экономика РФ с точки зрения приоритетов развития, одним из этих приоритетов всегда будет полуостров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.По его мнению, это объясняется тем, что внутренняя политика государства по отношению к Крыму и Севастополю – это общероссийское дело.В основе такой позиции, по его мнению, есть очень серьезные прагматические моменты. В частности, тот факт, что Крым – это стратегическая территория, а еще – теплый приморский регион, тогда как Россия – "северная и холодная страна на большей своей части", заметил эксперт."Но даже если оставить в стороне такие вещи, как развитие виноделия и сельского хозяйства в целом, даже если военное значение Крыма оставить в стороне, все равно Крым сам по себе – это символ той России, которой она хочет и должна быть", – подчеркнул он.А потому "как бы ни была устроена российская экономика с точки зрения приоритетов развития, одним из этих приоритетов всегда будет Крым", делает он вывод.На такой же позиции, по мнению обозревателя, и возвращение территорий, которые сейчас называют "новыми": ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и АксеноваВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинВоссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, экономика крыма, россия, мнения, андрей перла