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Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский
Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский
Возвращение Крыма и Севастополя в состав России было исторически предопределено, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T21:29
2025-06-21T21:29
владимир мединский
крым
россия
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России было исторически предопределено, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Он подчеркнул, что оно прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев".Ранее в субботу главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян завила, что Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако даже в случае эскалации со стороны США не отдаст ни Крым, ни Донбасс.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир мединский, крым, россия, украина, история, мнения, политика, внешняя политика
Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский

Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский

21:29 21.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России было исторически предопределено, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Он подчеркнул, что оно прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев".

"Такова была логика истории. Поделать с этим ничего нельзя. Вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти... Воссоединение Крыма с Россией исторически предопределено", - сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры были показаны в эфире телеканала СоловьевLive.

Ранее в субботу главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян завила, что Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако даже в случае эскалации со стороны США не отдаст ни Крым, ни Донбасс.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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