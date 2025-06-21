https://crimea.ria.ru/20250621/vossoedinenie-kryma-s-rossiey-bylo-istoricheski-predopredeleno--medinskiy-1147406150.html

Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский

Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский

Возвращение Крыма и Севастополя в состав России было исторически предопределено, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T21:29

2025-06-21T21:29

2025-06-21T21:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России было исторически предопределено, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Он подчеркнул, что оно прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев".Ранее в субботу главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян завила, что Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако даже в случае эскалации со стороны США не отдаст ни Крым, ни Донбасс.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, крым, россия, украина, история, мнения, политика, внешняя политика