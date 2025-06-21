https://crimea.ria.ru/20250621/kostmi-lyazhem-za-krym-simonyan-rasskazala-o-slozhneyshey-operatsii-rossii-1147403665.html

"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России

"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России - РИА Новости Крым, 21.06.2025

"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России

Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако в случае эскалации не отдаст ни Крым, ни... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T18:40

2025-06-21T18:40

2025-06-21T18:40

маргарита симоньян

россия

коллективный запад

сша

украина

события в донбассе

крым

политика

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако в случае эскалации не отдаст ни Крым, ни Донбасс. Об этом заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем, так называемым, западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, если бы не мы, Украина продержалась бы три дня. "Если бы не мы", имея в виду Соединенные Штаты, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно", — сказала она в интервью Ольге Скабеевой на площадке мультимедийного центра общества "Знание", организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ.По словам Симоньян, даже в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, а сейчас страна противостоит Западу практически в одиночку."Ведущая промышленная держава мира на тот момент, те же Соединенные Штаты, Великобритания и много-много других, все-таки были на нашей стороне, и мы воевали все вместе. Безусловно, величайшим из всех перечисленных остается подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать", — сказала Симоньян.Она добавила, что конфликт может прекратиться достаточно быстро, если США прекратят поддерживать Киев, но если Вашингтон пойдет на эскалацию, то ситуация будет хуже, чем у Израиля и Ирана.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинЧто было бы с Крымом без воссоединения с РоссиейПочему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, россия, коллективный запад, сша, украина, события в донбассе, крым, политика, новости, мнения