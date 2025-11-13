Импорт вина в Россию сократился на треть

https://crimea.ria.ru/20251113/import-vina-v-rossiyu-sokratilsya-na-tret-1150871165.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Импорт вина в Россию в 2025 году по сравнению с прошлым годом сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на IV Российском винодельческом форуме.Патрушев указал на необходимость расширять ассортимент отечественных вин. На сегодняшний день этот процесс идет и в ритейле, и на предприятиях общественного питания.Вице-премьер также подчеркнул, что в соответствии с национальным стандартом на винные карты доля вин российского производства в ресторанах и кафе должна быть не менее 20%. Сейчас он составляет 17% по игристым винам и 12% по тихим.Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России ранее заявил о необходимости увеличить пошлину на импорт вина из недружественных стран до 200%. Сейчас она составляет 25%. При этом российский рынок и российские виноделы не должны прятаться от честной и открытой конкуренции с дружественными государствами в лице их добросовестных производителей, добавил он.Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в КитаеВ Крыму создают уникальный стиль вина

