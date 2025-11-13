https://crimea.ria.ru/20251113/import-vina-v-rossiyu-sokratilsya-na-tret-1150871165.html
Импорт вина в Россию сократился на треть
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Импорт вина в Россию в 2025 году по сравнению с прошлым годом сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на IV Российском винодельческом форуме.
"По сравнению с прошлым годом импорт вина в РФ уменьшился почти на треть. В структуре потребления начала расти доля отечественного продукта - с начала 2025 года она увеличилась с 58% до 63%. И наша общая с вами задача на перспективу - системно работать над продвижением отечественных вин", - цитирует вице-премьера РИА Новости.
Патрушев указал на необходимость расширять ассортимент отечественных вин. На сегодняшний день этот процесс идет и в ритейле, и на предприятиях общественного питания.
Вице-премьер также подчеркнул, что в соответствии с национальным стандартом на винные карты доля вин российского производства в ресторанах и кафе должна быть не менее 20%. Сейчас он составляет 17% по игристым винам и 12% по тихим.
Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России ранее заявил о необходимости увеличить пошлину
на импорт вина из недружественных стран до 200%. Сейчас она составляет 25%. При этом российский рынок и российские виноделы не должны прятаться от честной и открытой конкуренции с дружественными государствами в лице их добросовестных производителей, добавил он.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
