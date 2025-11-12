Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
Российское виноделие сейчас находится в качественно иной реальности – Киселев
Вино
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Спустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.
"Вообще, сегодня, в 2025 году, можно смело сказать, что отрасль российского виноделия находится в совершенно качественно иной реальности, нежели это было еще шесть лет назад, до принятия 468-го закона, закона о виноградарстве и виноделии в России", - цитирует Киселева РИА Новости.
Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.
Ранее сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и терруара "Палакия" Олег Николаев в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что в Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов под названием "Республика севастопольских виноделов". Она объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей. На территории площадью 176 гектаров планируется разместить 30-45 авторских виноделен, каждая из которых получит по два гектара земли. В коворкинге будут работать более 100 штатных сотрудников, что обеспечит полный цикл винодельческого производства.
