Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Спустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.Ранее сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и терруара "Палакия" Олег Николаев в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что в Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов под названием "Республика севастопольских виноделов". Она объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей. На территории площадью 176 гектаров планируется разместить 30-45 авторских виноделен, каждая из которых получит по два гектара земли. В коворкинге будут работать более 100 штатных сотрудников, что обеспечит полный цикл винодельческого производства.

