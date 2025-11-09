https://crimea.ria.ru/20251109/ves-pedestal-nash-vina-iz-sevastopolya-pokorili-zhyuri-konkursa-v-kitae-1150763698.html

Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае

Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Вина из Севастопольского региона получили золото, серебро и бронзу на престижном международном конкурсе China Wine Competition. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Всего на конкурсе в Гонконге были представлены 18 российских виноделен, три из них – из Севастополя. Всего же поступило 383 заявки из 11 стран.В итоге несколько крепленых и сухих вин взяли одно "золото", четыре "серебра" и пять бронзовых медалей."Конкурс интересен тем, что вина оцениваются не только по качеству, но и по коммерческому потенциалу: привлекательности для дистрибьюторов, ресторанов, отелей и потребителей. Признание на этом конкурсе – шанс выйти на один из крупнейших и быстрорастущих рынков мира, попав в винные карты Китая", – заявил Развожаев.Он считает, что виноделие – стратегическое направление для Севастополя. Губернатор напомнил, что общий объем поддержки виноградарей и виноделов в регионе за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили уборку виноградаВ Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартаповВ Крыму собирают уникальный урожай винограда

