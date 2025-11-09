Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае

https://crimea.ria.ru/20251109/ves-pedestal-nash-vina-iz-sevastopolya-pokorili-zhyuri-konkursa-v-kitae-1150763698.html
14:17 09.11.2025 (обновлено: 14:21 09.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Вина из Севастопольского региона получили золото, серебро и бронзу на престижном международном конкурсе China Wine Competition. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Всего на конкурсе в Гонконге были представлены 18 российских виноделен, три из них – из Севастополя. Всего же поступило 383 заявки из 11 стран.
"Жюри оценивало вина на слепой дегустации, а затем открыто по критериям, важным для дальнейшей закупки: универсальность сочетания с едой, соответствие вина своему сорту, внешний вид, аромат, тело, вкус, послевкусие, соотношение качества и предполагаемой цены, а также восприятие этикетки и оформления", – рассказал глава региона.
В итоге несколько крепленых и сухих вин взяли одно "золото", четыре "серебра" и пять бронзовых медалей.
"Конкурс интересен тем, что вина оцениваются не только по качеству, но и по коммерческому потенциалу: привлекательности для дистрибьюторов, ресторанов, отелей и потребителей. Признание на этом конкурсе – шанс выйти на один из крупнейших и быстрорастущих рынков мира, попав в винные карты Китая", – заявил Развожаев.
Он считает, что виноделие – стратегическое направление для Севастополя. Губернатор напомнил, что общий объем поддержки виноградарей и виноделов в регионе за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей.
"Только в этом году мы направили на развитие отрасли 738 миллионов. Благодаря субсидиям происходит закладка новых виноградников, покупается новая сельхозтехника, ведутся уходные работы", – рассказал глава региона.
