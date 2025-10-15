https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-sozdayut-unikalnyy-stil-vina-1150177132.html
В Крыму создают уникальный стиль вина
В Крыму создают уникальный стиль вина - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму создают уникальный стиль вина
Крымские виноделы ведут поиск уникальных сортов винограда, которые смогут стать визитной карточкой региона и обеспечить ему узнаваемость на международной арене.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крымские виноделы ведут поиск уникальных сортов винограда, которые смогут стать визитной карточкой региона и обеспечить ему узнаваемость на международной арене. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал энолог и винодел Алексей Сапсай.По его словам, ключ к мировому успеху крымского виноделия – в правильном сочетании сорта и климата, которое позволит получить вино с ярко выраженным теруарным характером."Сортовая матрица региона определяет его успех как на региональном уровне, так и на международном. Под каждый климат требуется своя сортовая база. Поиск новых сортов, которые придадут винам выражение характера и позволят Крыму с достоинством представлять свою продукцию в стране и за рубежом, – это большая глобальная цель для крымского виноделия", – отметил Сапсай.Он пояснил, что в последние годы в регионе активно экспериментируют с новыми сортами, включая греческий Асиртико, который способен проявить "потрясающий характер и минеральность" даже в жарком климате.Сапсай подчеркнул, что задача крымских специалистов – найти так называемый "золотой стандарт", то есть сорт, который станет основой узнаваемого стиля вина.Эксперт считает, что Крым обладает огромным, пока не реализованным потенциалом."Это миниатюра Европы – от Италии до Франции. Каждая зона обладает своими уникальными характеристиками, которые нужно раскрыть. Потенциал полуострова пока реализован совсем чуть-чуть, и это вселяет оптимизм. Здесь может начаться настоящий бум виноделия", – заключил энолог.Ранее сообщалось, что 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым.
Крымские виноделы ведут поиск уникальных сортов винограда, которые смогут стать визитной карточкой региона и обеспечить ему узнаваемость на международной арене. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал энолог и винодел Алексей Сапсай.
По его словам, ключ к мировому успеху крымского виноделия – в правильном сочетании сорта и климата, которое позволит получить вино с ярко выраженным теруарным характером.
"Сортовая матрица региона определяет его успех как на региональном уровне, так и на международном. Под каждый климат требуется своя сортовая база. Поиск новых сортов, которые придадут винам выражение характера и позволят Крыму с достоинством представлять свою продукцию в стране и за рубежом, – это большая глобальная цель для крымского виноделия", – отметил Сапсай.
Он пояснил, что в последние годы в регионе активно экспериментируют с новыми сортами, включая греческий Асиртико, который способен проявить "потрясающий характер и минеральность" даже в жарком климате.
Сапсай подчеркнул, что задача крымских специалистов – найти так называемый "золотой стандарт", то есть сорт, который станет основой узнаваемого стиля вина.
"Когда это сочетание сорта и климата друг друга находит, получается уникальный продукт, визитная карточка региона. Тогда, где бы ни пробовали вино, люди смогут сказать: это каберне из Вилена или санджовезе с южного берега Крыма. Это и будет золотой стандарт", – объяснил он.
Эксперт считает, что Крым обладает огромным, пока не реализованным потенциалом.
"Это миниатюра Европы – от Италии до Франции. Каждая зона обладает своими уникальными характеристиками, которые нужно раскрыть. Потенциал полуострова пока реализован совсем чуть-чуть, и это вселяет оптимизм. Здесь может начаться настоящий бум виноделия", – заключил энолог.
Ранее сообщалось
, что 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России".
