https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-sozdayut-unikalnyy-stil-vina-1150177132.html

В Крыму создают уникальный стиль вина

В Крыму создают уникальный стиль вина - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В Крыму создают уникальный стиль вина

Крымские виноделы ведут поиск уникальных сортов винограда, которые смогут стать визитной карточкой региона и обеспечить ему узнаваемость на международной арене. РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T07:48

2025-10-15T07:48

2025-10-15T07:48

виноделие

виноделие в крыму

радио "спутник в крыму"

виноградники

виноградники крыма

крым

новости крыма

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132494942_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_18cc1237a20fbae6c420cc611cd4ba3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Крымские виноделы ведут поиск уникальных сортов винограда, которые смогут стать визитной карточкой региона и обеспечить ему узнаваемость на международной арене. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал энолог и винодел Алексей Сапсай.По его словам, ключ к мировому успеху крымского виноделия – в правильном сочетании сорта и климата, которое позволит получить вино с ярко выраженным теруарным характером."Сортовая матрица региона определяет его успех как на региональном уровне, так и на международном. Под каждый климат требуется своя сортовая база. Поиск новых сортов, которые придадут винам выражение характера и позволят Крыму с достоинством представлять свою продукцию в стране и за рубежом, – это большая глобальная цель для крымского виноделия", – отметил Сапсай.Он пояснил, что в последние годы в регионе активно экспериментируют с новыми сортами, включая греческий Асиртико, который способен проявить "потрясающий характер и минеральность" даже в жарком климате.Сапсай подчеркнул, что задача крымских специалистов – найти так называемый "золотой стандарт", то есть сорт, который станет основой узнаваемого стиля вина.Эксперт считает, что Крым обладает огромным, пока не реализованным потенциалом."Это миниатюра Европы – от Италии до Франции. Каждая зона обладает своими уникальными характеристиками, которые нужно раскрыть. Потенциал полуострова пока реализован совсем чуть-чуть, и это вселяет оптимизм. Здесь может начаться настоящий бум виноделия", – заключил энолог.Ранее сообщалось, что 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в КрымуХимия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лабораторияВсем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз

https://crimea.ria.ru/20251014/v-rossii-proydet-pervyy-vinnyy-sammit-briks--kiselev-1150175343.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие, виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, крым, новости крыма, мнения