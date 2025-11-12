Рейтинг@Mail.ru
В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/avvr-predlagaet-uvelichit-poshliny-na-import-vina-iz-nedruzhestvennykh-stran-1150853764.html
В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) по-прежнему считает необходимым увеличить пошлину на импорт вина из недружественных стран до 200%, но... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T18:51
2025-11-12T19:40
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
дмитрий киселев
виноградники
виноделие
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139855866_0:565:1024:1141_1920x0_80_0_0_5cf9aeead0e2cf8d3b766b3955bfa84a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) по-прежнему считает необходимым увеличить пошлину на импорт вина из недружественных стран до 200%, но российские виноделы не должны бояться конкуренции с производителями из дружественных стран, заявил член правления АВВР Дмитрий Киселев, выступая на Российском винодельческом форуме.По его словам, российское виноделие за последние пять лет продемонстрировало устойчивый рост международного признания, подтвержденный множеством наград и высокой оценкой качества на крупных международных конкурсах и дегустациях. Отечественное вино также появилось в поездах на российских железных дорогах и на рейсах российских авиакомпаний.Он также напомнил, что АВВР предлагала правительству повысить пошлину на вина из недружественных стран до 200%. "Это предложение пока не реализовано, но оно остается нашей позицией. Сейчас размер пошлин составляет 25%, что, по нашему мнению, является недостаточной мерой", - сказал Киселев.Ассоциация в марте 2024 года предложила правительству России повысить пошлину на вина из недружественных стран с нынешних 25% до 200%. А позже Киселев заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делают актуальным введение в России запретительной пошлины для французских вин.Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139855866_0:369:1024:1137_1920x0_80_0_0_972b3ab1f21b70cfc844e588cb242c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, дмитрий киселев, виноградники, виноделие, экономика
В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран

В России предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран до 200%

18:51 12.11.2025 (обновлено: 19:40 12.11.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВиноград и вино
Виноград и вино
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) по-прежнему считает необходимым увеличить пошлину на импорт вина из недружественных стран до 200%, но российские виноделы не должны бояться конкуренции с производителями из дружественных стран, заявил член правления АВВР Дмитрий Киселев, выступая на Российском винодельческом форуме.
По его словам, российское виноделие за последние пять лет продемонстрировало устойчивый рост международного признания, подтвержденный множеством наград и высокой оценкой качества на крупных международных конкурсах и дегустациях. Отечественное вино также появилось в поездах на российских железных дорогах и на рейсах российских авиакомпаний.

"Что касается обязательных требований, в частности так называемого закона о российской винной полке, предусматривающего минимальную долю российских вин в 20% - на самом деле российских вин уже больше, чем 20%. Так что эта норма, наверное, устарела, можно бороться за ее расширение", - отметил Киселев.

Он также напомнил, что АВВР предлагала правительству повысить пошлину на вина из недружественных стран до 200%. "Это предложение пока не реализовано, но оно остается нашей позицией. Сейчас размер пошлин составляет 25%, что, по нашему мнению, является недостаточной мерой", - сказал Киселев.
Ассоциация в марте 2024 года предложила правительству России повысить пошлину на вина из недружественных стран с нынешних 25% до 200%. А позже Киселев заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делают актуальным введение в России запретительной пошлины для французских вин.
"При этом российский рынок и российские виноградные виноделы не должны прятаться от честной и открытой конкуренции с дружественными государствами в лице их добросовестных производителей", - заключил Киселев сегодняшнее выступление.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 годаДмитрий КиселевВиноградникиВиноделиеЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
19:55Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
19:29В Ялте задержана заммэра
19:16"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
18:51В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
18:43В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района
18:25Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
17:57ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
17:46Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
17:33Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
17:23РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
17:19Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе
17:12Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
16:41Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
16:35В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки
16:16Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард
16:09Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
15:56В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами
15:43Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
15:28Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
Лента новостейМолния