В школах Евпатории сократят уроки
В школах Евпатории сократят уроки - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В школах Евпатории сократят уроки
В вторник, 11 ноября, в школах Евпатории сократят уроки по причине ремонта напорного коллектора. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.
2025-11-11T07:17
2025-11-11T07:17
2025-11-11T07:27
евпатория
школа
александр юрьев
водоснабжение
вода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В вторник, 11 ноября, в школах Евпатории сократят уроки по причине ремонта напорного коллектора. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.Ранее власти Евпатории сообщили, что из-за ремонта Мойнакского напорного коллектора давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное снизят на сутки. В сентябре пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма информировала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, на тот момент строительная готовность объекта составляла пять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделаноРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работыНа ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти
евпатория
евпатория, школа, александр юрьев, водоснабжение, вода в крыму
В школах Евпатории сократят уроки
Из-за перебоев с водой в Евпатории в школах пройдут сокращенные уроки
07:17 11.11.2025 (обновлено: 07:27 11.11.2025)