В вторник, 11 ноября, в школах Евпатории сократят уроки по причине ремонта напорного коллектора. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В вторник, 11 ноября, в школах Евпатории сократят уроки по причине ремонта напорного коллектора. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.Ранее власти Евпатории сообщили, что из-за ремонта Мойнакского напорного коллектора давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное снизят на сутки. В сентябре пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма информировала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, на тот момент строительная готовность объекта составляла пять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделаноРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работыНа ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти

2025

